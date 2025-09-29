Trump, Oval Ofis'i 'altın ofis' yaptı! "Dünya liderleri çıldırıyor'

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’i süslemek için son eklenen altın detayları sosyal medyada paylaştı.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, dünya liderlerinin ofise girip altın süslemeleri gördüğünde “şaşırdıklarını” söyledi.

ALTIN OFİSTE EN YÜKSEK KALİTE 24 AYAR ALTIN

Trump, paylaşımında “Beyaz Saray’daki Oval Ofis ve Kabine Odası için kullanılan en yüksek kalite 24 ayar altın.

Yabancı liderler ve herkes, kaliteyi ve güzelliği gördüğünde ‘çıldırıyor’. Şimdiye kadarki en iyi Oval Ofis, hem başarı hem görünüm açısından!” ifadelerini kullandı.

Videoda, Beyaz Saray duvarlarına asılmak üzere hazırlanan altın çerçeve ve süslemeler gösterildi. Trump, Mart ayında Fox News’e verdiği röportajda altın boyayla gerçek altını eşleştirmenin mümkün olmadığını söylemişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, dekorasyon ekibinin ucuz duvar süslerini altın renginde boyadığı yönünde spekülasyonlar yaptı.

'ALTIN ÇAĞ İÇİN ALTIN OFİS"

Trump’ın altına olan ilgisi biliniyor; özel jetleri, evleri ve hediyelerinin çoğu altın kaplama.

Beyaz Saray’a dönüşüyle birlikte altın süslemelere ağırlık verdiği görülüyor. Basın sekreteri Karoline Leavitt, Wall Street Journal’a verdiği demeçte, “Burası Altın Çağ için Altın Ofis” ifadelerini kullandı.