Endonezya'da yatılı okul çöktü! 1 öğrenci öldü, 83 yaralı var

Endonezya'da yatılı okul çöktü! 1 öğrenci öldü, 83 yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde tadilat sırasında çöken yatılı okul binasında büyük bir facia yaşandı. Yetkisiz şekilde yürütüldüğü açıklanan tadilat sırasında bina çökerken, 1 öğrenci hayatını kaybetti, 83 kişi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Ülkeyi ayağa kaldıran olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde tadilat yapılan yatılı okul binasının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 83 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis ve arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, Doğu Cava'daki Sidoarjo kasabasında tadilat yapılan yatılı okul binasının çöktüğü belirtildi.

1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 83 KİŞİ YARALANDI

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, yaralanan 83 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşılırken tadilatın "yetkisiz" yürütüldüğü kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Trump'ın "parasetamol" açıklaması tartışma konusu oldu! Tıp uzmanları ikiye ayrıldı
