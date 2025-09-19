Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Endonezya'daki okullarda toplu gıda zehirlenmesi! Yüzlerce öğrenci hastanelik oldu

Endonezya'daki okullarda toplu gıda zehirlenmesi! Yüzlerce öğrenci hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Endonezya&#039;daki okullarda toplu gıda zehirlenmesi! Yüzlerce öğrenci hastanelik oldu
Endonezya, Gıda Zehirlenmesi, Sağlık Sorunları, Devlet Başkanlığı, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Endonezya'da bu hafta içinde 2 farklı eyalette hükümet tarafından desteklenen ücretsiz okul yemeklerini tüketen 846 öğrenci zehirlendi. Hükümetin yaşanan olaydan dolayı özür dilediğini belirten yetkililer, "Elbette bu durum ne planladığımız ne de arzu ettiğimiz bir durumdu. Kasıtlı da değildi" ifadelerinde bulundu.

Endonezya'daki okullarda kabus gibi bir olay yaşandı. Yetkililer, bu hafta içinde 2 farklı eyalette hükümet tarafından desteklenen ücretsiz okul yemeklerini tüketen 846 öğrencinin zehirlendiğini bildirdi.

TAVUKLU PİLAV HASTANELİK ETTİ

Yetkililere göre, Batı Cava eyaletine bağlı Garut bölgesindeki 5 okuldan 569 öğrenci tavuklu pilav tükettikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı. Orta Sulawesi eyaletine bağlı Banggai Adaları'nda ise 277 öğrenci ücretsiz yemeklerden yedikten sonra hastalandı. Ulusal Beslenme Ajansı'ndan yapılan açıklamada, bölgedeki yemek dağıtımının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

''10 ÖĞRENCİ HASTANEDE''

Garut Bölge Sekreteri Nurdin Yana, başlangıçta yaklaşık 30 öğrencinin hastaneye kaldırıldığını, diğerlerinin evde tedavi edildiğini söyledi. Yana, bugün itibarıyla 10 öğrencinin hastanede tedavi gördüğünü, diğerlerinin ise iyileştiğini belirtti. Bölge Sekreteri Nurdin Yana, yemekleri sağlayan mutfak üzerinde denetimlerin artırılacağını, ancak programın askıya alınmayacağını açıkladı. Yana ayrıca, öğrencilere ekmek, süt, haşlanmış yumurta ve meyve gibi daha basit yiyeceklerin verileceğini sözlerine ekledi.

Endonezya'daki okullarda toplu gıda zehirlenmesi! Yüzlerce öğrenci hastanelik oldu - 1. Resim

ENDONEZYA HÜKÜMETİ ÖZÜR DİLEDİ

Yetkililer, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun öncülük ettiği yemek programı kapsamında şu ana kadar yaşanan en büyük zehirlenme vakası olduğunu söyledi. Endonezya merkezli Ekonomi ve Finans Kalkınma Enstitüsü'nün (INDEF) verilerine göre, gıda programının Ocak ayında başlatılmasından Ağustos ayına kadar geçen sürede 4 binden fazla çocuk, bu yemekleri tükettikten sonra gıda zehirlenmesine maruz kaldı.

Endonezya Hükümet Sözcüsü Prasetyo Hadi, hükümetin yaşanan olaylar nedeniyle özür dilediğini belirterek, "Elbette bu durum ne planladığımız ne de arzu ettiğimiz bir durumdu. Kasıtlı da değildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Can Uzun kaç yaşında nereli, hangi takımda oynuyor? Gol sevinci olay oldu, işte ilk açıklaması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MI6 Başkanı Richard Moore İstanbul’da konuştu: Türkiye uluslararası sistem için vazgeçilmez - Dünya"Türkiye uluslararası sistemin anahtarı"Londra'da 2 milyon sterlinlik vurgun! Kepenkleri elektrikli testereyle kesip girdiler - DünyaTestereyle kesip girmişlerdi... 112 milyonluk vurgun yaptılarAvrupa’nın en büyük hava savunma kalkanı Türkiye’de kuruldu! NATO’ya Türk imzası - DünyaAvrupa’nın en büyük hava savunma kalkanı Türkiye’de kuruldu!ABD Kongresi'nden Türkiye karşıtı lobilere tarihi tokat! Hayalleri suya düştü - DünyaABD Kongresi'nden Türkiye karşıtı lobilere tarihi tokatMeksika'da deniz keyfi kabusa dönüştü! Kulağından çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi - DünyaKulağından çıkan doktorları bile şaşkına çevirdiBir ülkeyi daha hedef gösterdi! "Birleşik Yemen’de İsrail bayrağı dalgalanacak" - Dünya"Birleşik Yemen’de İsrail bayrağı dalgalanacak"
Sonraki Haber Yükleniyor...