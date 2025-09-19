Londra'da 2 milyon sterlinlik vurgun! Kepenkleri elektrikli testereyle kesip girdiler

Londra’da bir suç çetesi, geçtiğimiz günlerde elektrikli testerelerle kepenklerini kestiği mağazanın içinden 2 milyon sterlin (yaklaşık 112 milyon TL) değerinde eşya çalarak kayıplara karıştı.

Dükkan sahibinin ihbarıyla harekete geçen ekipler, çeteyi yakalamak için düğmeye bastı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kameraları mercek altına alınırken çetenin 100’den fazla hırsızlık gerçekleştirdiği tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MARKET VE KUYUMCU SOYMUŞLAR

Çetenin Lewis Northover, Scott Logan, Sean Bennett ve Sachon Morgan isimlerindeki dört üyesinin, Ocak 2020 ile Eylül 2022 arasında birçok kez çalıntı araç kullandığı belirtildi. Öte yandan, 4 üyenin geçtiğimiz yıllarda 35’ten fazla market, çok sayıda elektronik mağazası ve kuyumcuyu hedef aldığı da ortaya çıktı.

4 ÇETE ÜYESİ YAKALANDI

Hırsızlık yapma ve çalıntı mal bulundurma suçlarıyla yakalanan 4 kişi, tutuklanarak hapis cezasına çarptırıldı. Yetkililer, çeteyi 100'den fazla suçla ilişkilendirirken, gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğinden endişe ediyor.