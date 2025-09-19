Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Londra'da 2 milyon sterlinlik vurgun! Kepenkleri elektrikli testereyle kesip girdiler

Londra'da 2 milyon sterlinlik vurgun! Kepenkleri elektrikli testereyle kesip girdiler

Güncelleme:
Hırsızlık, Soygun, Londra, Çete, Tutuklama, Hapis Cezası, Haber
Dünya Haberleri

Londra’da bir hırsızlık çetesi, bir dükkanın kepenklerini elektrikli testereyle keserek içeriden 2 milyon sterlin (yaklaşık 112 milyon TL) değerinde eşya çaldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında çetenin son 3 yılda 100'den fazla yerde soygun yaptığı ortaya çıkarken çetenin dört üyesi tutuklanarak hapis cezasına çarptırıldı.

Londra’da bir suç çetesi, geçtiğimiz günlerde elektrikli testerelerle kepenklerini kestiği mağazanın içinden 2 milyon sterlin (yaklaşık 112 milyon TL) değerinde eşya çalarak kayıplara karıştı. 

Londra'da 2 milyon sterlinlik vurgun! Kepenkleri elektrikli testereyle kesip girdiler - 1. Resim

Dükkan sahibinin ihbarıyla harekete geçen ekipler, çeteyi yakalamak için düğmeye bastı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kameraları mercek altına alınırken çetenin 100’den fazla hırsızlık gerçekleştirdiği tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MARKET VE KUYUMCU SOYMUŞLAR

Çetenin Lewis Northover, Scott Logan, Sean Bennett ve Sachon Morgan isimlerindeki dört üyesinin, Ocak 2020 ile Eylül 2022 arasında birçok kez çalıntı araç kullandığı belirtildi. Öte yandan, 4 üyenin geçtiğimiz yıllarda 35’ten fazla market, çok sayıda elektronik mağazası ve kuyumcuyu hedef aldığı da ortaya çıktı. 

Londra'da 2 milyon sterlinlik vurgun! Kepenkleri elektrikli testereyle kesip girdiler - 2. Resim

4 ÇETE ÜYESİ YAKALANDI

Hırsızlık yapma ve çalıntı mal bulundurma suçlarıyla yakalanan 4 kişi, tutuklanarak hapis cezasına çarptırıldı. Yetkililer, çeteyi 100'den fazla suçla ilişkilendirirken, gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğinden endişe ediyor. 

