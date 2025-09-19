Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Paris'te müze soygunu! 29 milyonluk altın çaldılar

Paris'te müze soygunu! 29 milyonluk altın çaldılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Paris&#039;te müze soygunu! 29 milyonluk altın çaldılar
Fransa, Paris, Soygun, Altın, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’ne düzenlenen soygunda yaklaşık 700 bin dolar (yaklaşık 29 milyon TL) değerinde ham altın örnekleri çalındı. Yetkililer, hırsızlığın profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirildiğini söylerken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soygun, salı günü sabaha karşı müzenin Jeoloji ve Mineraloji Galerisi’nde gerçekleşti. Güvenlik görevlilerinin kısa süre içinde durumu fark etmesiyle olay yerine polis ekipleri çağrıldı.  

''KESİNLİKLE TESADÜF DEĞİL''

Olayın ardından açıklamalarda bulunan müze yönetimi, hırsızlığın profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Özel altın ürünlerin olduğu bölgeye yönelmeleri kesinlikle tesadüf değil" ifadelerinde bulundu. 

Paris'te müze soygunu! 29 milyonluk altın çaldılar - 1. Resim

''ÖLÇÜLEMEZ'' BİR KAYIP

Yetkililer, çalınan altınların maddi değerinin yaklaşık 600 bin euro (710 bin dolar, yaklaşık 29 milyon TL) olduğunu ancak bilimsel araştırma, miras ve kamuya yönelik çalışmalar açısından kaybın 'ölçülemez' olduğunu vurguladı. 

Paris'te müze soygunu! 29 milyonluk altın çaldılar - 2. Resim

ALARM SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI KALMIŞTI

Parisien gazetesine konuşan bir polis kaynağı, müzenin alarm ve gözetleme sistemlerinin temmuz ayında gerçekleşen bir siber saldırı sonucu devre dışı kaldığını ve hırsızlık sırasında sistemlerin çalışıp çalışmadığının henüz belli olmadığını söyledi.
Galerinin ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı bildirildi. 

Fransa son dönemde benzer hırsızlık olaylarıyla sık sık gündeme geliyor. Eylül ayı başında da batı orta Fransa’daki Adrien Dubouché Ulusal Müzesi’ne giren hırsızlar, ulusal hazine statüsündeki üç Çin porseleni eseri çalmıştı. Bu eserlerin toplam değerinin yaklaşık 9,5 milyon euro olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba paniği! Binlerce kişi tahliye edildiAli Koç'tan Mourinho'nun olay sözlerine cevap gecikmedi! Karşılıklı "hata" itirafları gündeme oturdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba paniği! Binlerce kişi tahliye edildi - DünyaAlmanya'da büyük panik! Binlerce kişi tahliye edildiRum basını itiraf etti: TB2 korkusuyla başka ülkelerden yardım dileniyoruz! - Dünya"TB2 korkusu yüzünden yardım dileniyoruz"Tiffany Trump Türk milyarderin yatında! Lüks tatili ABD’de gündem oldu - DünyaTiffany Trump Türk milyarderin yatında! Lüks tatili ABD’de gündem olduGrammy ödüllü söz yazarı Brett James'ten sevenlerini üzen haber! Uçak kazasında hayatını kaybetti - DünyaGrammy ödüllü söz yazarından acı haber! Hayatını kaybettiTaliban’la gizli görüşme ortaya çıktı: ABD, Afganistan'a geri mi dönüyor? - DünyaTaliban’la gizli görüşme ortaya çıktı!Yunanistan’da alarm zilleri çaldı! Türkiye ve Mısır 13 yıl sonra ortak tatbikat yapıyor - DünyaYunanistan’ın planları bozuldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...