Paris'te müze soygunu! 29 milyonluk altın çaldılar

Soygun, salı günü sabaha karşı müzenin Jeoloji ve Mineraloji Galerisi’nde gerçekleşti. Güvenlik görevlilerinin kısa süre içinde durumu fark etmesiyle olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

''KESİNLİKLE TESADÜF DEĞİL''

Olayın ardından açıklamalarda bulunan müze yönetimi, hırsızlığın profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Özel altın ürünlerin olduğu bölgeye yönelmeleri kesinlikle tesadüf değil" ifadelerinde bulundu.

''ÖLÇÜLEMEZ'' BİR KAYIP

Yetkililer, çalınan altınların maddi değerinin yaklaşık 600 bin euro (710 bin dolar, yaklaşık 29 milyon TL) olduğunu ancak bilimsel araştırma, miras ve kamuya yönelik çalışmalar açısından kaybın 'ölçülemez' olduğunu vurguladı.

ALARM SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI KALMIŞTI

Parisien gazetesine konuşan bir polis kaynağı, müzenin alarm ve gözetleme sistemlerinin temmuz ayında gerçekleşen bir siber saldırı sonucu devre dışı kaldığını ve hırsızlık sırasında sistemlerin çalışıp çalışmadığının henüz belli olmadığını söyledi.

Galerinin ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Fransa son dönemde benzer hırsızlık olaylarıyla sık sık gündeme geliyor. Eylül ayı başında da batı orta Fransa’daki Adrien Dubouché Ulusal Müzesi’ne giren hırsızlar, ulusal hazine statüsündeki üç Çin porseleni eseri çalmıştı. Bu eserlerin toplam değerinin yaklaşık 9,5 milyon euro olduğu açıklanmıştı.