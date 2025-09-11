Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Endonezya'yı sel vurdu! Bir bina yerle bir oldu: Çok sayıda ölü var

Endonezya'yı sel vurdu! Bir bina yerle bir oldu: Çok sayıda ölü var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Endonezya, Sel, Bali, Can Kaybı, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Endonezya'nın ünlü Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller hayatı felç ederken, en az 19 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise kayboldu. Bali'de bir binanın yıkıldığı anlar ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Endonezya'nın turistik Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara eyaletinde günlerdir süren şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi.

Endonezya'yı sel vurdu! Bir bina yerle bir oldu: Çok sayıda ölü var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Taşan nehirler nedeniyle yerleşim yerleri sular altında kaldı. Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı Bali Ofisi Sözcüsü Gusti Ayu Ketut Wijayanti, ünlü Bali Adasındaki sellerde 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise kaybolduğunu belirtti.

Endonezya'yı sel vurdu! Bir bina yerle bir oldu: Çok sayıda ölü var - 2. Resim

BİR BİNA YIKILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, adada sel sırasında bir binanın yıkıldığı görüldü. Doğu Nusa Tenggara eyaletinde de seller evlere ve tarım arazilerine zarar verdi, bölge sakinleri yüksek yerlere tahliye edildi.

Endonezya'yı sel vurdu! Bir bina yerle bir oldu: Çok sayıda ölü var - 3. Resim

Doğu Nusa Tenggara Afet Yönetim ve Azaltma Ajansı Acil Durum Birimi Başkanı Gasper Losa Manisa, sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu ifade etti. Manisa, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yoğun yağışların hafta boyunca devam etmesinin beklendiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Charlie Kirk neden öldü? Trump destekçisi aktivist olarak biliniyorduGramı bir euro! Türkiye'den dünyaya açılıyor: İran, Azerbaycan ve Ukrayna'yı geçeceğiz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Epstein’le yakınlığı ifşa oldu! İngiltere, ABD Büyükelçisi Mandelson’ı görevden aldı - Dünyaİki ülke arasında kriz! Büyükelçi görevden alındıPolonya sınırında dron alarmı! Hava trafiği kısıtlandı - DünyaPolonya sınırında dron alarmı! Yetkililer duyurdu: Doğuda...Sahte hemşire skandalı! Perukla onlarca başvuru yaptı: Yakayı böyle ele verdi - DünyaSahte hemşire skandalı! Perukla onlarca başvuru yaptıDünya bu haberi konuşuyor! Hiçbir neden yokken katletmişti: Trump idam istedi - DünyaTrump idam istedi! Dünya bu haberi konuşuyorTürk düşmanına büyük şok! İsrailli Bakan Katz'ın telefonunu bulup görüntülü aradılar - DünyaTelefonunu bulup ağzının payını verdilerABD'yi sarsan olay! Aktivist Charlie Kirk'ün ölümünü Trump duyurdu: Saldırganın son anları böyle görüntülendi - DünyaABD'yi sarsan olay! Ölümünü Trump duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...