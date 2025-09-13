Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Kuduz tamam, 5 aşı sırada! Uzay üssü gibi aşı merkezi inşa ediliyor

Kuduz tamam, 5 aşı sırada! Uzay üssü gibi aşı merkezi inşa ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kuduz tamam, 5 aşı sırada! Uzay üssü gibi aşı merkezi inşa ediliyor
Aşı, Kuduz, Rotavirüs, HPV, Sağlık, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, beş farklı aşı üzerinde çalıştıklarını belirterek, kuduz aşısında hayvan deneylerinin gelecek ay başlayacağını, rotavirüs ve boğmaca aşılarında da önemli ilerlemeler kaydedildiğini açıkladı.

ESMA ALTIN ANKARA - Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, yerli aşı çalışmaları ile ilgili gazetemize önemli açıklamalarda bulundu.

Enstitüde şu an beş aşı üzerinde direkt çalıştıklarını kaydeden Kara, bu aşılardan biri olan ve önemli bir ilerleme kaydedilen kuduz aşısıyla ilgili önümüzdeki ay hayvan deneylerine başlayacaklarını, gelecek sene ise kullanıma hazır hâle getirileceğini söyledi.

Kuduz tamam, 5 aşı sırada! Uzay üssü gibi aşı merkezi inşa ediliyor - 1. Resim

"ROTAVİRÜSÜ EN İYİ ŞEKİLDE TANIMLAYACAĞIZ"

Çocuklarda ishal şikâyetlerine sebep olan rotavirüse karşı yerli aşı üretiminde de ilerleme kaydedildiğini ifade eden Kara, “Geliştirmeye çalıştığımız rotavirüs aşısının mevcutta olan aşılardan daha iyi olmasını istiyoruz. Ülkemizdeki çocuklardan yaklaşık olarak 3 bin örnek toplayarak rotavirüsü en iyi şekilde tanımlayacağız” dedi.

Kara, piyasadaki boğmaca aşılarından daha etkili bir yerli aşı geliştirileceğini söyledi. Dünyadaki en yaygın virüslerden biri olan ve birçok kansere yol açan HPV’ye yönelik Türkiye’de aşı üretimini yapmak istediklerini dile getirdi.

Öte yandan, Ankara Esenboğa Havalimanı’nın yakınlarında çok büyük bir alanda, aşının yanı sıra serumlar, immünoglobülinler (beyaz kan hücreleri tarafından üretilen ve bağışıklık sisteminin güçlü olmasını sağlayan bir antikor türü) gibi ürünlerin AR-GE ve üretim çalışmalarının da yürütüleceği bir kampüs yapıldığını hatırlatan Kara, “Akıllı bina teknolojisiyle donatılacak Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olacak bu üssün, 2026’nın sonuna kadar en azından, belirli kısımları hazır olup ilk işlemlerini başlamasını planlıyoruz” diye konuştu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hipertansiyonun sessiz suçlusu! Tuzdan sonra şeker tehlikesiAntalya'daki rüşvet soruşturmasında 5 tutuklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hipertansiyonun sessiz suçlusu! Tuzdan sonra şeker tehlikesi - SağlıkHipertansiyonun sessiz suçlusu: Tuzdan sonra şeker tehlikesiTrump yönetiminin kararının bedeli ağır olabilir! Milyonlarca kişi ölüm tehlikesiyle karşı karşıya - SağlıkMilyonlarca kişi ölüm tehlikesiyle karşı karşıyaNefes darlığı yaşıyordu… Boynu bir anda şişti, gerçek hastanede ortaya çıktı - SağlıkNefes darlığı yaşıyordu… Boynu bir anda şişti, gerçek hastanede ortaya çıktıÖlümcül karaciğer kanserinde tedavi umudu: Bilim insanlarından çığır açacak buluş - SağlıkÖlümcül karaciğer kanserinde tedavi umuduSindirim sistemiyle sınırlı değil! Karaciğerden kemiğe tüm organları etkiliyor - SağlıkSindirim sistemiyle sınırlı değil! Karaciğerden kemiğe tüm organları etkiliyorGeçmeyen diz ve kalça ağrınız varsa dikkat! Ekleme enjekte ediliyor, doğal iyileşme sağlıyor - SağlıkGeçmeyen diz ve kalça ağrınız varsa dikkat! Ekleme enjekte ediliyor, doğal iyileşme sağlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...