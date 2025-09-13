Kuduz tamam, 5 aşı sırada! Uzay üssü gibi aşı merkezi inşa ediliyor

ESMA ALTIN ANKARA - Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, yerli aşı çalışmaları ile ilgili gazetemize önemli açıklamalarda bulundu.

Enstitüde şu an beş aşı üzerinde direkt çalıştıklarını kaydeden Kara, bu aşılardan biri olan ve önemli bir ilerleme kaydedilen kuduz aşısıyla ilgili önümüzdeki ay hayvan deneylerine başlayacaklarını, gelecek sene ise kullanıma hazır hâle getirileceğini söyledi.

"ROTAVİRÜSÜ EN İYİ ŞEKİLDE TANIMLAYACAĞIZ"

Çocuklarda ishal şikâyetlerine sebep olan rotavirüse karşı yerli aşı üretiminde de ilerleme kaydedildiğini ifade eden Kara, “Geliştirmeye çalıştığımız rotavirüs aşısının mevcutta olan aşılardan daha iyi olmasını istiyoruz. Ülkemizdeki çocuklardan yaklaşık olarak 3 bin örnek toplayarak rotavirüsü en iyi şekilde tanımlayacağız” dedi.

Kara, piyasadaki boğmaca aşılarından daha etkili bir yerli aşı geliştirileceğini söyledi. Dünyadaki en yaygın virüslerden biri olan ve birçok kansere yol açan HPV’ye yönelik Türkiye’de aşı üretimini yapmak istediklerini dile getirdi.

Öte yandan, Ankara Esenboğa Havalimanı’nın yakınlarında çok büyük bir alanda, aşının yanı sıra serumlar, immünoglobülinler (beyaz kan hücreleri tarafından üretilen ve bağışıklık sisteminin güçlü olmasını sağlayan bir antikor türü) gibi ürünlerin AR-GE ve üretim çalışmalarının da yürütüleceği bir kampüs yapıldığını hatırlatan Kara, “Akıllı bina teknolojisiyle donatılacak Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olacak bu üssün, 2026’nın sonuna kadar en azından, belirli kısımları hazır olup ilk işlemlerini başlamasını planlıyoruz” diye konuştu.