Ölümcül karaciğer kanserinde tedavi umudu: Bilim insanlarından çığır açacak buluş

Bilim insanları, ölümcül karaciğer kanseri vakalarındaki artışın nedeninin zararlı bağırsak bakterileri olabileceğini ortaya koydu. Yeni araştırma, özellikle obezite ve diyabet riski taşıyan hastalarda umut verici bir tedavi yolu açıyor.

KARACİĞER HASTALIKLARININ NEDENİ ALKOL MÜ?

Karaciğer hastalıkları denildiğinde çoğu kişi bunu aşırı alkol tüketimiyle ilişkilendiriyor. Ancak uzmanlara göre kötü beslenme, obezite ve kontrolsüz kan şekeri seviyeleri de en az alkol kadar karaciğere zarar veriyor.

British Liver Trust verilerine göre karaciğer hastalıkları, ölüm oranlarının sürekli arttığı tek önemli hastalık. Son 50 yılda bu oran dört katına çıktı.

YENİ BİR MOLEKÜL KEŞFEDİLDİ

Kanadalı araştırmacılar, özellikle obez hastalarda kan şekeri seviyelerini kontrol etmenin ve karaciğer hasarını azaltmanın yeni bir yolunu bulmuş olabilir.

Cell Metabolism dergisinde yayımlanan çalışmada bilim insanları, bağırsaktaki bakterilerin ürettiği ve karaciğerin fazla şeker ile yağ üretmesine neden olan bir molekülü izole etmeyi başardı.

“MİKROBİYAL YAKITI DURDURUYORUZ”

McMaster Üniversitesi’nden Profesör Jonathan Schetzer, çalışmayı şöyle değerlendirdi:

“Bu, yağlı karaciğer hastalığı gibi metabolik hastalıkların tedavisinde tamamen yeni bir düşünce tarzı. Hormonları veya karaciğeri doğrudan hedeflemek yerine, mikrobiyal yakıt kaynağını zarar vermeden önce durduruyoruz.”

D-LAKTAT VE BAĞIRSAK SUBSTRATI TUZAĞI

Araştırmada, bağırsak bakterilerinden gelen D-laktat adlı molekülün obez kişilerde daha yüksek seviyelerde bulunduğu belirlendi. Bilim insanları, bu molekülü bağırsakta yakalayıp emilimini engelleyecek bir “bağırsak substratı tuzağı” geliştirdi. Fareler üzerinde yapılan deneylerde, bu tuzak sayesinde:

Kan şekeri seviyeleri düştü

İnsülin direnci azaldı

Karaciğer iltihabı ve fibroz oranı geriledi

Üstelik bu değişimler, diyet veya kilo kaybı olmadan gerçekleşti.

MASLD: GÖRÜNMEYEN TEHLİKE

İngiltere’de her 5 kişiden 1’ini etkileyen metabolik işlev bozukluğuyla ilişkili steatotik karaciğer hastalığı (MASLD), uzun süre belirti göstermeden ilerliyor.

Tedavi edilmediğinde siroza ve kansere yol açabilen bu hastalık, özellikle obez ve tip 2 diyabetli bireylerde daha yaygın.

ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR

The Liver Trust’a göre, geçtiğimiz yıl yalnızca İngiltere’de 11 bin kişi karaciğer hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Uzmanlara göre bu ölümlerin çoğu, erken teşhis ve hayat tarzı değişiklikleriyle önlenebilirdi.

King’s College London’dan Prof. Philip Newsome, “Alkol tek başına karaciğer hasarına yol açmaz. Fazla yağ ve kontrolsüz şeker seviyeleri de aynı sonuca götürür.” diyerek yanlış bilgilere dikkat çekti.