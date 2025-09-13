Hipertansiyonun sessiz suçlusu! Tuzdan sonra şeker tehlikesi

ZİYNETİ KOCABIYIK - Bilim dünyası, dünya çapında yaklaşık 1,28 milyar yetişkini etkileyen hipertansiyon hastalığı için yeni bir tehlikeye dikkat çekiyor: Eklenmiş şeker... Dünya Sağlık Örgütü aşırı işlenmiş yiyecek ve içeceklerde bulunan ilave şekerlerin kan basıncını artırarak kalp krizi, felç ve ani ölüm riskini artırabileceği konusunda uyardı.

Hipertansiyon bugüne kadar tuzlu yiyeceklerle özdeşleştirilirdi. Yapılan son çalışmalar şekerin de hipertansiyona yol açan önemli faktörlerden biri olduğunu ortaya koydu.

Her iki katkı maddesinin de kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyleyen nefroloji uzmanı Doç. Dr. Nadir Alpay, “Şekerin vücut üzerinde, özellikle de kişinin metabolik profili üzerinde, çok sayıda belgelenmiş olumsuz etkisi vardır. Metabolik sendrom, bir kişinin Tip 2 diyabet ve kalp ile kan damarlarını etkileyen diğer rahatsızlıklara yakalanma riskini artıran bir grup sağlık problemidir. Öte yandan diyabet yani kan şekeri yüksekliği de zaman içinde hipertansiyona yol açabilir. Hipertansiyon için şeker de en az tuz kadar zararlıdır” değerlendirmesini yaptı.

VÜCUTTA BU ASİT YÜKSELİYOR

Bazı araştırmacılar, eklenen şekerlerin vücuttaki bir tür atık ürün olan ürik asit seviyelerini artırabileceğini de öne sürüyor. Yüksek ürik asit seviyeleri, kan damarlarının gevşemesine yardımcı olan böbreğin normal nitrik oksit üretimini engelliyor. Peki nedir bu nitrik oksit?

Nitrik oksit, damarlarımızı genişleten bir sinyal gibi çalışıyor. Yani kanın damarlardan daha rahat akmasını sağlıyor. Bu sayede tansiyon normal sınırlarda kalıyor. Eğer vücut yeterince nitrik oksit üretemezse ürik asit üretimi artıyor ve damarlar gerektiği kadar gevşeyemiyor. Üzerinde hâlâ çalışılmakta olan bu asidin vücutta yükselmesi üzerine damarlar daralıyor ve kalbin kanı pompalaması zorlaşıyor. Bunun sonucu da kan basıncı yani hipertansiyon gelişebiliyor.

HAFTADA SEKİZ BARDAK GAZLI İÇECEK VÜCUDA NE YAPIYOR?

Çinli bilim adamlarının eklenen şekerlerin vücuda verebileceği zararlara dikkat çektiği bir araştırmaya göre, haftada sekiz kereden fazla gazlı içecek tüketmek kalpte anevrizma geçirme riskini neredeyse üçte bir oranında, kalp yetmezliği veya felç geçirme riskini ise neredeyse beşte bir oranında artırıyor.

Uzmanlar, evde tüketilen yiyeceklerdeki ilave şeker oranının bilinmemesi sebebiyle birçok kişinin farkında olduğundan daha fazla şeker tükettiğini ve bunun da potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir dizi sağlık problemi riskini artırdığını söylüyor.

Yapılan araştırmalar, günlük kalorilerinin dörtte birinden fazlasını gazlı içeceklerden hazır yemeklere kadar her şeyde bulunan ilave şekerlerden alan kişilerin kalp hastalığından ölme ihtimalinin üç kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

Doç. Dr. Nadir Alpay

HER ŞEKER TEHLİKELİ Mİ?

Günlük beslenmemizde iki tür şeker yer alıyor.

Toplam Şekerler: Süt, meyve ve sebzeler gibi birçok besleyici yiyecek ve içecekte doğal olarak bulunan şekerleri içerir.

İlave Şekerler: Gıdaların işlenmesi sırasında eklenen şekerleri (sükroz veya dekstroz gibi), tatlandırıcı olarak paketlenmiş gıdaları (sofra şekeri gibi), şurup ve baldan elde edilen şekerleri ve konsantre meyve veya sebze sularından elde edilen şekerleri içerir.

TATLI KATİL KALPTEN VURUYOR

Bilim adamları uyardı: İlave şeker, yüksek tansiyon ve kalp krizinde en az tuz kadar tehlikeli.

Haftada 8 bardaktan fazla

➞ Felç riskini yüzde 20 artırıyor, anevrizma riskini yüzde 30 yükseltiyor

Şeker ➞ Ürik asidi artırıyor

Ürik asit ➞ Nitrik oksit üretimini engelliyor, damarlar gevşeyemiyor

➞ Hipertansiyon

Günlük güvenli sınır:

Kadın: 6 çay kaşığı

Erkek: 9 çay kaşığı

Tuz mu? Şeker mi?

İkisi de tansiyonu yükseltiyor.

Şeker ➞ Metabolik sendrom, diyabet ve hipertansiyona yol açıyor

Hangi şekeri tercih etmeliyiz?

Doğal şeker (meyve, süt, sebze) ➞ Daha güvenli

İlave şeker (paketli gıda, gazlı içecek, şurup) ➞ Riskli