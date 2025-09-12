Devrilen tırda can pazarı! Hayvanlar telef oldu, yaralılar var

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşanan korkunç olayda kaza yerinde ilk koşan halk oldu.

SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Dakikalar içinde bölgeye ulaşan ekipler nefes kesen bir mücadeleyle sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Ayağı kırılan sürücünün acı çığlıkları, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

BİR ÇOCUK VE BİR KADIN YARALANDI

TIR’da bulunan toplam 6 kişiden biri çocuk, biri kadın olmak üzere iki kişi yaralandı. Vatandaşların ve sağlık ekiplerinin gözyaşları içinde yaptığı müdahale yürekleri burktu. Diğer kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ancak yaşanan korku kolay kolay hafızalardan silinmeyecek.

ADETA CAN PAZARI YAŞANDI

TIR’da taşınan koyun sürüsünden 2’si can verdi. Yolda çaresizce dağılan koyunların görüntüsü, kaza yerindeki dramı daha da derinleştirdi. İnsanların yanında masum hayvanların da canının yandığı bu tablo, bölgede adeta hüzün fırtınası estirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, vatandaşlar bir kez daha "Bu yollar ne zaman güvenli hale gelecek?" sorusunu sordu. İhmaller zinciri ve alınmayan tedbirler, her kazada olduğu gibi yine gündeme taşındı.