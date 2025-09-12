Torununun doğum gününe gidiyordu! Feci kazada hayatını kaybetti
Edirne'de torununun doğum gününe giden dede, otomobiliyle köprünün beton ayağına çarptı. Araçta sıkışan şahıs feci şekilde can verdi.
Edirne'de kızının çocuklarının doğum gününü kutlamak için Sakarya'dan yola çıkan 70 yaşındaki dede Viyalet Araz, İstanbul-Edirne Otoyolunda kaza kaptı.
ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI
06 JUP 40 plakalı otomobiliyle Avrupa Otoyolu Söğütlüdere Üst Geçit köprüsünün ayaklarına çarpan sürücü, hurdaya dönen aracında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sürücünün cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, cenaze arabasına taşındı. Hurdaya dönen araç, vinç ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak otoparka çekildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
