Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Torununun doğum gününe gidiyordu! Feci kazada hayatını kaybetti

Torununun doğum gününe gidiyordu! Feci kazada hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Torununun doğum gününe gidiyordu! Feci kazada hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de torununun doğum gününe giden dede, otomobiliyle köprünün beton ayağına çarptı. Araçta sıkışan şahıs feci şekilde can verdi.

Edirne'de kızının çocuklarının doğum gününü kutlamak için Sakarya'dan yola çıkan 70 yaşındaki dede Viyalet Araz, İstanbul-Edirne Otoyolunda kaza kaptı.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI

06 JUP 40 plakalı otomobiliyle Avrupa Otoyolu Söğütlüdere Üst Geçit köprüsünün ayaklarına çarpan sürücü, hurdaya dönen aracında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Torununun doğum gününe gidiyordu! Feci kazada hayatını kaybetti - 1. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

Sürücünün cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, cenaze arabasına taşındı. Hurdaya dönen araç, vinç ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak otoparka çekildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tanesi 50, kilosu 5 bin lira! Dikenli bitkiden bin bir emekle üretiliyor, çare olmadığı hastalık yokŞehir içi ulaşımda büyük rahatlık! Seyahat süresi 30 dakikadan 8 dakikaya düştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da 5 katlı binada yangın! Ölü ve yaralılar var - 3. Sayfaİstanbul'da 5 katlı binada yangın! Ölü ve yaralılar varNevşehir'de akılalmaz olay! 5 yaşındaki çocuğun ameliyatta dili ve dudağı yandı - 3. Sayfa5 yaşındaki çocuğun dili ve dudağı yandıSıla Akgül davasında 1,5 milyon TL'lik karar! - 3. SayfaSıla Akgül davasında 1,5 milyon TL'lik karar!Samsun’da korkunç olay! Salıncak ipi boynuna dolandı, 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı - 3. SayfaSalıncak ipi boynuna dolandı, 3 yaşındaki çocuk can verdiVuruldu, korudu, icralık oldu! Akraba dehşetinin detayları ağızları açık bıraktı - 3. SayfaVuruldu, korudu, icralık olduDükkanda yangın çıktı, kepenkler açılmayınca mahsur kaldılar: 1 ölü, 3 yaralı - 3. SayfaOto yıkamada yangın faciası! Ölü ve yaralılar...
Sonraki Haber Yükleniyor...