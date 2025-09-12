16 yaşında, 3 günde şehri birbirine kattı! Kebabını beklerken karşısında özel harekatı buldu

Önceki gün merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki bir poligonda şüpheli H.E. (16) poligondan 2 silah ve 300 adet mermi çalıp kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine polis, kaçan şahsı yakalama çalışmalarına başladı.

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Şehrin farklı noktalarından gelen ihbarlar ve güvenlik kamerası kayıtlarını değerlendiren polis geniş çaplı saha taraması yaptı. En son bu gece Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi'ndeki bir bağ evinde sabahladığı, kebapçıdan yemek istediği belirlenen şüphelinin yakalanması için özel harekat polisleri bölgeyi ablukaya aldı.

DAMDA YAKALANDI

Fark edildiğini anlayıp kaçan şüphelinin bir damda görülmesi üzerine dron ve köpek destekli yapılan operasyonda şüpheli H.E. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Silahların da ele geçirildiği öğrenildi.

KEBAP SİPARİŞ ETMİŞ

Şüpheli şahsın kendilerinden kebap istediğini belirten işletme sahibi Mustafa Nahırcı, çocuğu ilk salı günü gördüklerini, dün ise fotoğrafını görünce aranan kişi olduğunu anladıklarını ve polise ihbar ettiklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.