16 yaşında, 3 günde şehri birbirine kattı! Kebabını beklerken karşısında özel harekatı buldu

16 yaşında, 3 günde şehri birbirine kattı! Kebabını beklerken karşısında özel harekatı buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Genç, Kaçak, Silah, Polis, Özel Harekat, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş’ta poligondan silah ve mermi çaldıktan sonra kayıplara karışan 16 yaşındaki H.E., 3. günde özel harekat operasyonuyla yakalandı. Kebapçıdan yemek istediği belirlenen genç özel harekat polisleri tarafından damda bulundu.

Önceki gün merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki bir poligonda şüpheli H.E. (16) poligondan 2 silah ve 300 adet mermi çalıp kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine polis, kaçan şahsı yakalama çalışmalarına başladı.

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Şehrin farklı noktalarından gelen ihbarlar ve güvenlik kamerası kayıtlarını değerlendiren polis geniş çaplı saha taraması yaptı. En son bu gece Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi'ndeki bir bağ evinde sabahladığı, kebapçıdan yemek istediği belirlenen şüphelinin yakalanması için özel harekat polisleri bölgeyi ablukaya aldı.

16 yaşında, 3 günde şehri birbirine kattı! Kebap siparişi beklerken özel harekatçılarla karşılaştı - 1. Resim

DAMDA YAKALANDI

Fark edildiğini anlayıp kaçan şüphelinin bir damda görülmesi üzerine dron ve köpek destekli yapılan operasyonda şüpheli H.E. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Silahların da ele geçirildiği öğrenildi.

16 yaşında, 3 günde şehri birbirine kattı! Kebap siparişi beklerken özel harekatçılarla karşılaştı - 2. Resim

KEBAP SİPARİŞ ETMİŞ

Şüpheli şahsın kendilerinden kebap istediğini belirten işletme sahibi Mustafa Nahırcı, çocuğu ilk salı günü gördüklerini, dün ise fotoğrafını görünce aranan kişi olduğunu anladıklarını ve polise ihbar ettiklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

