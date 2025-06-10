BioNTech'in kurucu ortakları Şahin ve Türeci'ye Alman Ulusal Ödülü takdim edildi

BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Almanya'nın en saygın nişanlarından biri olan Alman Ulusal Ödülü'ne layık görüldü.

Biyoteknoloji firması Biontech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, bu yılki Alman Ulusal Ödülü'nün sahipleri oldu.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede geliştirdikleri aşı ile önemli bir rol oynayan bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, 2025 yılı Alman Ulusal Ödülü'ne layık görüldü.

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Berlin'de düzenlenen ödül törenine, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve çok sayıda davetli katıldı. Toplam değeri 50 bin euro olan ödül, Türeci ve Şahin'e sunuldu.

Alman Ulusal Vakfı tarafından 1997 yılından bu yana düzenlenen Alman Ulusal Ödülü, bu yıl biyoteknoloji şirketi Biontech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e verildi.

ALMANYA BAŞBAKANI TEBRİK ETTİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, törenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: