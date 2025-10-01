Hamas cephesi temkinli: Planda Filistin talepleri yok!

YILMAZ BİLGEN / ANKARA - ABD Başkanı Trump’ın 20 maddelik Gazze Barış Planına dünya destek verirken, müzakere masasına oturan Hamas ise temkinli yaklaştı. Hamas cephesi planı “katliamı meşrulaştırma, işgali derinleştirme girişimi” olarak nitelendirdi.

"BAŞARI ŞANSI SIFIR"

Filistinli siyasi analist Dr. Ramazan Ömer “Anlaşmaya son şekli Trump ve Netanyahu birlikte verdi. Hazırlayıcı kişi ise İsrail’in Strateji Bakanı Ron Dermer ve Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff. Plan içeriğinde İsrail çıkarları belirleyici. Bu aynı zamanda Hamas’ı uzlaşmaz taraf göstererek yeni katliamlara zemin hazırlama özelliği de taşıyan bir metin” dedi.

Filistinli uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Abdulaziz Ebu Eleyan da metinde Filistin halkının taleplerine dair bir cümle bulunmadığını belirterek, “Bu şekli ile Hamas, askerî ve siyasi gücünün sıfırlanması nedeniyle teklifi insani-diplomatik kazanımlar elde etmek amaçlı değerlendirebilir ancak kabul etmesi çok zor. Bu sebeple başarı şansı sıfır” diye konuştu.