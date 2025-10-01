Hedefe adım adım! KIZILELMA orta irtifa testini başarıyla geçti

Baykar’ın geliştirdiği insansız savaş uçağı KIZILELMA, test sürecinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Projenin üçüncü prototipi PT-3, orta irtifada gerçekleştirilen sistem tanımlama ve performans uçuşunu başarıyla tamamladı.

Baykar’dan yapılan açıklamada, KIZILELMA’nın 0,6 Mach hızla gerçekleştirdiği denemede tüm performans kriterlerini karşıladığı belirtildi. Uçuş testi sırasında KIZILELMA’yı, Baykar’ın bir diğer insansız hava aracı olan Bayraktar AKINCI da takip etti.

Türkiye’nin insansız savaş uçağı alanındaki en önemli projelerinden biri olan KIZILELMA, seri üretime geçmeden önce farklı irtifa ve hızlarda kapsamlı testlerden geçirilmeye devam ediyor.