Hedefe adım adım! KIZILELMA orta irtifa testini başarıyla geçti

Hedefe adım adım! KIZILELMA orta irtifa testini başarıyla geçti

Kaynak: HABER MERKEZİ
Güncelleme:
KIZILELMA, İnsansız Hava Aracı, Test, Baykar, Performans, Bayraktar AKINCI, Haber
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Baykar’ın insansız savaş uçağı KIZILELMA, üçüncü prototipiyle orta irtifada yapılan performans testini başarıyla geçti. 0,6 Mach hızla uçan PT-3, tüm sistem kriterlerini eksiksiz yerine getirdi.

Baykar’ın geliştirdiği insansız savaş uçağı KIZILELMA, test sürecinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Projenin üçüncü prototipi PT-3, orta irtifada gerçekleştirilen sistem tanımlama ve performans uçuşunu başarıyla tamamladı.

Baykar’dan yapılan açıklamada, KIZILELMA’nın 0,6 Mach hızla gerçekleştirdiği denemede tüm performans kriterlerini karşıladığı belirtildi. Uçuş testi sırasında KIZILELMA’yı, Baykar’ın bir diğer insansız hava aracı olan Bayraktar AKINCI da takip etti.

Hedefe adım adım! KIZILELMA orta irtifa testini başarıyla geçti - 1. Resim

Türkiye’nin insansız savaş uçağı alanındaki en önemli projelerinden biri olan KIZILELMA, seri üretime geçmeden önce farklı irtifa ve hızlarda kapsamlı testlerden geçirilmeye devam ediyor.

