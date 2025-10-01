Ezgi Apartmanı davası yine ertelendi: Yeni bilirkişi raporu talep edildi

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Sanıklar suçlamaları reddederken, mahkeme dosyanın yeniden bilirkişi incelemesine gönderilmesine karar vererek duruşmayı 12 Aralık’a erteledi.

“TADİLATLA YIKIM ARASINDA BAĞLANTI YOK”

Sanıklar S.K. ve M.P.’nin avukatı Ersan Şen, müvekkillerinin beraatini talep ederek, yapılan tadilatın bina yıkımıyla ilgisi olmadığını savundu:

“Tadilatlarda taşıyıcı unsurlara müdahale edilmemiştir. Bilirkişi raporları da binanın statik projesinde hata olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Tadilat yapılmasaydı da bina yıkılacaktı.”

Binanın perde beton sistemiyle inşa edildiğini belirten Şen, “Sanıklar sosyal medyada hedef gösteriliyor. Oysa iki bilirkişi raporu da suçsuz olduklarını destekliyor” dedi.

“OLASI KAST UYDURMA BİR KUSUR”

Av. Şen, sanıkların “olası kast” ile yargılanmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, “Tadilat ile yıkım arasında illiyet bağı kurulamazken nasıl olası kasttan söz edilebilir? Bu teknik bir dava. Yeni raporlar alınana kadar süreci uzatmanın anlamı yok” ifadelerini kullandı.

BİLİRKİŞİ: “BİNA STATİK OLARAK HATALI, BURULARAK YIKILDI”

Mahkemeye sunulan yeni bilirkişi raporunu hazırlayan Ümit Şafak, binanın statik açıdan ciddi sorunlar taşıdığını söyledi:

“Yapının en büyük sıkıntısı düşey ve yatayda kütle farklılığı. Tüm katlarda çakışmazlık var. Bina mimarinin esiri olmuş ve statikten çok ödün verilmiş. Depremde burularak yıkıldı.”

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Fenni mesul Mehmet Tekin ve diğer sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ederek suçsuz olduklarını dile getirdi. S.K., “Ben satış ve pazarlamadan sorumluyum, tadilatlardan bilgim yok” derken, M.P. ise “Yaptığımız iş dekorasyondu. Suçsuzum” dedi.

Savunmaların ardından savcılık makamı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Avukatlar ise mütalaaya itiraz ederek tahliye istedi.

DURUŞMA 12 ARALIK’A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi. Ayrıca firari sanık Ertan Danacı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dava, 12 Aralık 2025 tarihine ertelendi.