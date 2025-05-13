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Ezgi Apartmanı davası: Tutukluluğunun devamına hükmedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ezgi Apartmanı davası: Tutukluluğunun devamına hükmedildi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılarak 35 kişinin hayatına mal olan Ezgi Apartmanı davasında pastane iç mimarı E.D'nin tutukluluğunun devamına hükmedildi. Bilirkişi raporunun beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasına devam edildi. Kahramanmaraş Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık iç mimar E.D. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Binanın müteahhidi Y.A. rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılmadı. Katılan vekillerin dilekçelerinin alınması sonrası duruşmaya geçildi.

Pastanenin iç mimar E.D. 9 buçuk aydır tutuklu olduğunu ifade ederek tutukluluğunun kaldırılmasını talep etti. Mahkeme başkanı duruşmaya başladıktan sonra avukatların beyanlarını aldı. S.K. ve M.P. müdafi avukatları Mesut Çakar ve Yaşar Kalaycı, "Bir önceki beyanlarımızı beyan ediyoruz" dedi.

Ezgi Apartmanı davası: Tutukluluğunun devamına hükmedildi - 1. Resim

DAVA 30 EYLÜL'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, E.D'nin tutukluluk halinin, binanın fenni mesulünün adli kontrol kararının ve S.K ile M.P. hakkında yakalama emrinin infazının beklenmesinin devamına karar verdi.

Alınan beyanların dosyaya eklenmesine ve bilirkişi raporunun beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Eylül tarihine erteledi.

Ezgi Apartmanı davası: Tutukluluğunun devamına hükmedildi - 2. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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