Türkiye'de deprem seferberliği: İstanbul'da kentsel dönüşüm, Kahramanmaraş'ta 'söz'!

Türkiye'de deprem korkusu büyük endişeye yol açarken, kentsel dönüşüm konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Dün İstanbul'la ilgili kentsel dönüşüm açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, bugün Kahramanmaraş'ta depremzedelerle görüşerek, her evin huzura kavuşacağına dair söz verdi.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'taki depremzedelerle görüştü.

DEPREMZEDELERLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Kurum, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında Dulkadiroğlu ilçesindeki yeni evlerine taşınan Tıraş ailesine misafir oldu.

Depremde yaşananları anlatan ev sahibi İsmail Tıraş, "Eksi birinci kattaydık. Binanın ön tarafı boşa düştüğü için çıkış yolum oldu. Çocuklarımı da pencereden çıkardım" dedi.

Bakan Kurum'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden İsmail Tıraş, "Çok yoruldunuz, haklarınızı helal edin. Aileniz de hakkını helal etsin. Aylarca bizim yanımızda kaldınız, Allah razı olsun" diye konuştu.

"HER EV HUZURA KAVUŞANA KADAR YANINIZDA OLACAĞIZ"

Bakan Kurum tüm inşaatlar tamamlana kadar deprem bölgesini yalnız bırakmayacaklarına dikkat çekerek, "İlk gün de buradaydık. Son güne kadar da hep beraber burada olacağız. Sözümüzü tutacağız. Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız" dedi.

Bakan Kurum, Anneler Günü dolayısıyla ailedeki annelere hediye sundu.

Öte yandan, Ferhuş Karacasu mevkisinde tamamlanan 2 bin 93 konuttan şu ana kadar bin 540'ı hak sahiplerine teslim edildi.