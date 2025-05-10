İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği! Bakan Kurum öncelik verilecek konutları açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirilen ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı dönüşüm toplantısında alınan kararları anlatan Bakan Kurum, mega kentte dönüşüm için öncelik verilecek konutları açıkladı.

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildi. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliği'nde bir toplantı gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlık ettiği toplantıya ilçe belediye başkanları da katıldı. Bakan Kurum, toplantıda alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

ÖNCELİK 2.000'DEN ÖNCE YAPILAN KONUTLAR

İstanbul'daki dönüşüm için önceliklerinin 2.000 yılından önce yapılan yapılar olduğunu belirten Kurum, "Kuracağımız komisyonla birlikte belediye başkanlarımızın, valimizin içinde olacağı bu komisyonla ortak alınmış her bir kararın yanında olduğumuzu belirttik. Önceliğimiz İstanbul'da 2.000 yılından önce inşa edilmiş yaklaşık 3 milyon 300 bin bağımsız bölüm, iş yerimiz, konutlarımız var. Yine İstanbul'daki metruk yapılar var. Bu metruk yapıların yıkılması talimatı verdik." dedi.

"KARARLARIN ARKASINDA DURMAMIZ GEREK"

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti: "Depremle ilgili ne konu olursa olsun beraber hareket etmemiz ve alınacak kararların, yapılacak işlerin hep birlikte arkasında durmamız gerektiğini net bir şekilde ifade ettik. Bütün belediye başkanlarından da aynı kararlılığı gördüm. İnşallah bu kararlılığı aslolan sahaya yansıtmak, icraata çevirmek.

"TAKİPÇİSİ VE DESTEKÇİSİ OLACAĞIM"

Hep birlikte çevireceğimize inanıyorum. Ben bu kararların takip edicisi, sorgulayıcısı, destekleyicisi olacağım. Hep beraber devletimizin gücüyle beklenen İstanbul dönüşümüne dair o kararları hep birlikte hayata geçireceğiz."