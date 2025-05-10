Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Çocuklarınızı bu oyuncaktan uzak tutun! Kısırlığa neden oluyor, bakanlık satışını yasakladı

Çocuklarınızı bu oyuncaktan uzak tutun! Kısırlığa neden oluyor, bakanlık satışını yasakladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çocuklarınızı bu oyuncaktan uzak tutun! Kısırlığa neden oluyor, bakanlık satışını yasakladı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı güvensiz olarak nitelediği ürünlerin listesini güncelledi. 2 ürünü daha ifşa eden bakanlık, ünlü bir markaya ait oda kokusunu ve yine başka bir markaya ait oyuncak arabanın satışını yasakladı. Çocuklar için büyük risk oluşturan oyuncak arabada tespit edilen maddenin kanserojen olduğu ve kısırlığa yol açtığı öğrenildi. İşte detaylar...

TÜRKİYE GAZETESİ/ Mesut Şahin-Ticaret Bakanlığı insan sağlığına karşı tehlike oluşturan ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Risk bulunan ürünlerin satışı yasaklanırken, söz konusu ürün ve markası da kamuoyuyla paylaşılıyor.

2 ÜRÜN DAHA İFŞA EDİLDİ 

Ticaret Bakanlığı'nın son duyurusu 9 Mayıs tarihinde geldi. 2 ürünün yer aldığı listede "oda kokusu" ve "oyuncak araba" yer aldı. 

Çocuklarınızı bu oyuncaktan uzak tutun! Kısırlığa neden oluyor, bakanlık satışını yasakladı - 1. Resim

DOKUNSAL İŞARET UYARISI... 

Listeye göre, "Viole & More" markasına ait "6600027653261" barkod numaralı "Bambu Model Reed Diffuser Çubuklu Oda Kokusu (100 Ml)" adlı ürünün satışı yasaklandı. Kararın gerekçesi olarak ise ürünün ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmaması gösterildi. 

Çocuklarınızı bu oyuncaktan uzak tutun! Kısırlığa neden oluyor, bakanlık satışını yasakladı - 2. Resim

OYUNCAK ARABADA BÜYÜK RİSK 

Satışı yasaklanan ve piyasadan toplatılmasına karar verilen diğer ürün ise "Serra Plastik" markasına ait oyuncak bir araba oldu. Üründe sınır değerlerin üzerinde fitalat tespit edildiği belirtildi. Kanserojen bir madde olan fitalatlar, kısırlığa neden oluyor. 

Çocuklarınızı bu oyuncaktan uzak tutun! Kısırlığa neden oluyor, bakanlık satışını yasakladı - 3. Resim

FİTALAT NEDİR? FİTALAT'IN ZARARLARI NELERDİR? 

Fitalatlar, tüketiciden endüstriyel ürünlere kadar çok çeşitli kullanımlara sahip bir sentetik kimyasallar ailesini oluşturur. Farklı fitalat türleri vardır ve bunlar genellikle PVC gibi plastikleri daha esnek ve dayanıklı hale getirmek için yumuşatıcı olarak kullanılır.

KISIRLIĞA NEDEN OLUYOR

Geniş kullanımları nedeniyle, fitalatlar çevremizde hemen hemen her yerde bulunabilir. Fitalatlar kanserojen maddelerdir. Doğurganlığı azalttığı belirtilen fitalatlar, erkeklerde kısırlığa neden olmaktadır. Fitalatların bebek oyuncaklarında kullanılması 1999 yılından itibaren yasaklanmıştır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Özel çocukları tokatlamıştı! Acımasız öğretmen adliyeye sevk edildiİngiltere'de usulsüzlük skandalı! Kraliyet Donanması'nda amiral görevden alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kentin en büyük kurbanlığı! 1 ton 200 kiloluk "Paşa" için araba parası isteniyor - Ekonomi1.2 tonluk "Paşa" için araba parası isteniyorDamak çatlatan yüzlerce yıllık lezzet! Norveç'ten Erzincan'a, Erzincan'dan tüm Türkiye'ye... - EkonomiDamak çatlatan yüzlerce yıllık lezzet!Sakarya'da 9 jeotermal kaynak için ihale tarihi belli oldu - EkonomiSakarya'da 9 jeotermal kaynak için ihale tarihi belli olduBorsa, altın, dolar, euro... Haftanın tek kaybettireni var - EkonomiHaftanın tek kaybettireni var! Borsa, altın, dolar, euro...BİST 100’de ‘yukarı hareket’ sürecek mi? İşte bu hafta en çok yükselen ve düşen 5 hisse - Ekonomiİşte bu hafta en çok yükselen ve düşen 5 hisseTaksilerde yeni dönem! Hazırlıklar yapılıyor, zorunlu olacak - EkonomiHazırlıklar yapılıyor, zorunlu olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...