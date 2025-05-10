Çocuklarınızı bu oyuncaktan uzak tutun! Kısırlığa neden oluyor, bakanlık satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı güvensiz olarak nitelediği ürünlerin listesini güncelledi. 2 ürünü daha ifşa eden bakanlık, ünlü bir markaya ait oda kokusunu ve yine başka bir markaya ait oyuncak arabanın satışını yasakladı. Çocuklar için büyük risk oluşturan oyuncak arabada tespit edilen maddenin kanserojen olduğu ve kısırlığa yol açtığı öğrenildi. İşte detaylar...

TÜRKİYE GAZETESİ/ Mesut Şahin-Ticaret Bakanlığı insan sağlığına karşı tehlike oluşturan ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Risk bulunan ürünlerin satışı yasaklanırken, söz konusu ürün ve markası da kamuoyuyla paylaşılıyor.

2 ÜRÜN DAHA İFŞA EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı'nın son duyurusu 9 Mayıs tarihinde geldi. 2 ürünün yer aldığı listede "oda kokusu" ve "oyuncak araba" yer aldı.

DOKUNSAL İŞARET UYARISI...

Listeye göre, "Viole & More" markasına ait "6600027653261" barkod numaralı "Bambu Model Reed Diffuser Çubuklu Oda Kokusu (100 Ml)" adlı ürünün satışı yasaklandı. Kararın gerekçesi olarak ise ürünün ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmaması gösterildi.

OYUNCAK ARABADA BÜYÜK RİSK

Satışı yasaklanan ve piyasadan toplatılmasına karar verilen diğer ürün ise "Serra Plastik" markasına ait oyuncak bir araba oldu. Üründe sınır değerlerin üzerinde fitalat tespit edildiği belirtildi. Kanserojen bir madde olan fitalatlar, kısırlığa neden oluyor.

FİTALAT NEDİR? FİTALAT'IN ZARARLARI NELERDİR?

Fitalatlar, tüketiciden endüstriyel ürünlere kadar çok çeşitli kullanımlara sahip bir sentetik kimyasallar ailesini oluşturur. Farklı fitalat türleri vardır ve bunlar genellikle PVC gibi plastikleri daha esnek ve dayanıklı hale getirmek için yumuşatıcı olarak kullanılır.

KISIRLIĞA NEDEN OLUYOR

Geniş kullanımları nedeniyle, fitalatlar çevremizde hemen hemen her yerde bulunabilir. Fitalatlar kanserojen maddelerdir. Doğurganlığı azalttığı belirtilen fitalatlar, erkeklerde kısırlığa neden olmaktadır. Fitalatların bebek oyuncaklarında kullanılması 1999 yılından itibaren yasaklanmıştır.