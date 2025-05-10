Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kentin en büyük kurbanlığı! 1 ton 200 kiloluk "Paşa" için araba parası isteniyor

Kentin en büyük kurbanlığı! 1 ton 200 kiloluk "Paşa" için araba parası isteniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kentin en büyük kurbanlığı! 1 ton 200 kiloluk &quot;Paşa&quot; için araba parası isteniyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar da satışa çıkmaya başladı. Bursa'daki en büyük kurbanlık olan 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki "Paşa" isimli dana, fiyatıyla dikkat çekti. Kentin en büyük kurbanlıklarından olduğu söylenen "Paşa" için araba parası isteniyor.

Kurban Bayramı'na günler kala Bursa'da bir besi çiftliğinde 1 ton 200 kilogramlık "Paşa" isimli dana, en çok ilgi gören kurbanlık oldu. İznik ilçesinde besi çiftliği bulunan Hüseyin Yıldız, çok sayıda kurbanlık arasında en pahalısı olan "Paşa" isimli danasına gözü gibi bakıyor.

Kentin en büyük kurbanlığı! 1 ton 200 kiloluk "Paşa" için araba parası isteniyor - 1. Resim

380 BİN LİRA İSTENİYOR 

Kurban Bayramı'na günler kala, "Paşa" isimli danasına 380 bin lira isteyen Yıldız, "Özenle baktığımız ve Bursa'nın en büyüklerinden olan danamız 1 ton 200 kilogram ağırlığında. Alıcıları için özenle besledik. Artık ailemizden biri olan Paşa'nın canlı ağırlığı 1 ton 200 kilogram. Paşa'ya 380 bin lira gibi bir rakamı uygun gördük. Bu kurbanlığımız büyük bir hayvan olduğu için daha özel bir bakım istiyor. Her gün taramasını yapıyoruz, gerektiği günlerde yıkamasını yapıyoruz ve rahat ferah bir ortamda gayet sağlıklı besliyoruz. Veteriner hekimlerimiz ile çalışıyoruz. Bursa bölgesinin en büyük kurbanlığı" dedi.

Kentin en büyük kurbanlığı! 1 ton 200 kiloluk "Paşa" için araba parası isteniyor - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MİT affetmedi! 7 şüpheli suçüstü yakalandı, yaptıkları pes dedirtti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Damak çatlatan yüzlerce yıllık lezzet! Norveç'ten Erzincan'a, Erzincan'dan tüm Türkiye'ye... - EkonomiDamak çatlatan yüzlerce yıllık lezzet!Sakarya'da 9 jeotermal kaynak için ihale tarihi belli oldu - EkonomiSakarya'da 9 jeotermal kaynak için ihale tarihi belli olduBorsa, altın, dolar, euro... Haftanın tek kaybettireni var - EkonomiHaftanın tek kaybettireni varBİST 100’de ‘yukarı hareket’ sürecek mi? İşte bu hafta en çok yükselen ve düşen 5 hisse - Ekonomiİşte bu hafta en çok yükselen ve düşen 5 hisseTaksilerde yeni dönem! Hazırlıklar yapılıyor, zorunlu olacak - EkonomiHazırlıklar yapılıyor, zorunlu olacakİhracatçıya rekor kredi: Eximbank’tan 48,7 milyar dolar - Ekonomiİhracatçıya rekor kredi: Eximbank’tan 48,7 milyar dolar
Sonraki Haber Yükleniyor...