Kentin en büyük kurbanlığı! 1 ton 200 kiloluk "Paşa" için araba parası isteniyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar da satışa çıkmaya başladı. Bursa'daki en büyük kurbanlık olan 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki "Paşa" isimli dana, fiyatıyla dikkat çekti. Kentin en büyük kurbanlıklarından olduğu söylenen "Paşa" için araba parası isteniyor.

Kurban Bayramı'na günler kala Bursa'da bir besi çiftliğinde 1 ton 200 kilogramlık "Paşa" isimli dana, en çok ilgi gören kurbanlık oldu. İznik ilçesinde besi çiftliği bulunan Hüseyin Yıldız, çok sayıda kurbanlık arasında en pahalısı olan "Paşa" isimli danasına gözü gibi bakıyor.

380 BİN LİRA İSTENİYOR

Kurban Bayramı'na günler kala, "Paşa" isimli danasına 380 bin lira isteyen Yıldız, "Özenle baktığımız ve Bursa'nın en büyüklerinden olan danamız 1 ton 200 kilogram ağırlığında. Alıcıları için özenle besledik. Artık ailemizden biri olan Paşa'nın canlı ağırlığı 1 ton 200 kilogram. Paşa'ya 380 bin lira gibi bir rakamı uygun gördük. Bu kurbanlığımız büyük bir hayvan olduğu için daha özel bir bakım istiyor. Her gün taramasını yapıyoruz, gerektiği günlerde yıkamasını yapıyoruz ve rahat ferah bir ortamda gayet sağlıklı besliyoruz. Veteriner hekimlerimiz ile çalışıyoruz. Bursa bölgesinin en büyük kurbanlığı" dedi.