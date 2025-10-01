Gazze'de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq İsrail saldırısında öldürüldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentine düzenlediği saldırıda TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq hayatını kaybetti. Barzaq’ın cenazesi kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne getirildi. Yakınları büyük üzüntü yaşadı.
TRT'nin Gazze'deki serbest çalışanı, gazeteci Yahia Barzaq İsrail'in saldırısında öldürüldü.
Barzaq, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılardan önce yenidoğan fotoğrafçılığı yapıyordu.
TRT GENEL MÜDÜRÜ SOBACI: ÇOK ÜZGÜNÜZ
TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Barzaq'ın şehit edilmesinin ardından paylaştığı mesajında, "Çok üzgünüz. Gazze’de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq kardeşimiz katil İsrail’in saldırısında maalesef şehit düştü. Rabbim rahmet eylesin. İsrail, gazetecileri katlederek işlediği insanlık suçlarını gizleyemeyecek, döktüğü her damla kanın hesabını er ya da geç verecek!" ifadelerini kullandı.
"SOYKIRIM SUÇLARINI ASLA GİZLEYEMEYECEKLER"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda İsrail'i kınadı.
Duran şu ifadelere yer verdi:
İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırımı, TRT adına dünyaya aktaran serbest gazeteci Yahia Barzaq, soykırımcıların hava saldırısında şehit düştü.
TRT World imzalı “Fotoğraflarımda Kalan Gazze” belgeselinde hikâyesine tanıklık ettiğimiz Yahia; işgalin ve zulmün gölgesinde, hakikatin izini süren cesur bir ses olarak hafızalarımıza kazındı.
İşledikleri savaş suçlarına her gün bir yenisini ekleyen bu canavar yapı, sadece insanlığın vicdanında değil, uluslararası hukuk önünde de mahkûm edilecektir.
İsrail yönetimi bilsin ki, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla, gerçeğin duyurulmasının önüne geçemeyecek, insanlık ve soykırım suçlarını asla gizleyemeyeceklerdir.
Yahia kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve TRT Ailesi'ne başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet, makamı âlî olsun.