Gazze'de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq İsrail saldırısında öldürüldü

TRT'nin Gazze'deki serbest çalışanı, gazeteci Yahia Barzaq İsrail'in saldırısında öldürüldü.

Barzaq, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılardan önce yenidoğan fotoğrafçılığı yapıyordu.

TRT GENEL MÜDÜRÜ SOBACI: ÇOK ÜZGÜNÜZ

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Barzaq'ın şehit edilmesinin ardından paylaştığı mesajında, "Çok üzgünüz. Gazze’de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq kardeşimiz katil İsrail’in saldırısında maalesef şehit düştü. Rabbim rahmet eylesin. İsrail, gazetecileri katlederek işlediği insanlık suçlarını gizleyemeyecek, döktüğü her damla kanın hesabını er ya da geç verecek!" ifadelerini kullandı.

"SOYKIRIM SUÇLARINI ASLA GİZLEYEMEYECEKLER"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda İsrail'i kınadı.

Duran şu ifadelere yer verdi: