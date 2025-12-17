ABD’de Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Departmanı (DMV), Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın "otopilot" (autopilot) terimini içeren reklam metnini 90 gün içinde düzeltmesini talep etti. Aksi takdirde DMV, şirketin tüketicileri, araçlarının tam otonom olduğu konusunda yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle satış lisansını askıya alma kararını uygulayacak.

ABD Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Departmanı (DMV), otomobil üreticisi Tesla'ya, reklam dilini değiştirmesi için 90 günlük süre tanıdı. DMV, bu süre içinde değişiklik yapılmazsa, şirketin Kaliforniya'daki satış lisansını 30 gün süreyle askıya alma kararı uygulayacağını duyurdu.

"İSİM KONUSU NETLİK KAZANMALI" DMV Direktörü Steve Gordon, özellikle Tesla'nın gelişmiş sürüş destek sistemlerine verdiği "Otopilot" (Autopilot) adının değiştirilmesini istediklerini belirtti. Gordon, bu ismin, sistemin otonom bir araç anlamına gelmediği konusunda netlik sağlaması gerektiğini vurguladı. Gordom, Tesla'nın büyük ihtimalle bir çözüm yolu arayacağını ancak en kolay yolun kurallara uymak olduğunu söyledi.

TESLA’NIN TÜKETİCİYİ YANILTTIĞI İDDİASI Diğer taraftan, DMV'nin bu kararı, Tesla'nın araçlarının sürücüsüz yetenekleri konusunda tüketicileri yanlış yönlendirip yönlendirmediği hakkındaki uzun süredir devam eden bir soruşturmanın sonucu olarak geldi.



HUKUKİ SÜREÇ İdari Yargıç Juliet E. Cox, 21 Kasım'da bu konuya ilişkin öneri kararını DMV'ye iletmişti. Cox, hem satış hem de üretim lisanslarının askıya alınmasını tavsiye etmiş, ancak DMV üretimi askıya alma kararını uygulamayarak satış lisansının askıya alınmasına 90 günlük geçici erteleme getirdi.



"SATIŞ ÜZERİNDEKİ BASKININ YETERLİ OLACAĞINI DÜŞÜNDÜK" Gordon, erteleme kararının nedenini açıklarken, Tesla'nın eyalet için önemini vurguladı ve "adil olmak istediklerini" söyledi. Ayrıca, Tesla'nın Model Y ile segmentinde en çok satan araca sahip olduğunu belirterek, "Satış kanalı üzerindeki baskının uyum sağlamaları için yeterli olacağını düşündük" dedi.



DMV, 2022 yılında, Tesla'nın sürücü destek teknolojilerine verdiği "denetimli" (Full Self-Driving) ve "otopilot" (autopilot) gibi isimlerle reklamları üzerinden tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle dava açmıştı.

TESLA’DAN KARARA TEPKİ DMV'nin kararına yanıt veren bir Tesla sözcüsü, bu kararın "otopilot" teriminin kullanımıyla ilgili bir 'tüketiciyi koruma' emri olduğunu, ancak tek bir müşterinin bile sorun yaşamadığını söyledi. Sözcü, "Kaliforniya'daki satışlar kesintisiz devam edecek" diye ekledi.



TÜKETİCİLER BİLGİLENDİRİLDİ DMV'nin şikayetinde, Tesla'nın 2021 ve 2022'de denetimli sistemini "sürücü koltuğundaki kişinin hiçbir eylemi gerekmeden kısa ve uzun mesafeli yolculukları yapabilecek şekilde tasarlandığını" iddia ettiği belirtiliyordu.



Ancak, Tesla'nın avukatları duruşma sırasında, alıcıları her zaman denetimli veya otopilot özelliklerine "tam olarak güvenemeyecekleri" konusunda bilgilendirdiklerini söyledi. Tesla hukuk ekibinden Avukat Matthew Benedetto, "Denetimli özelliğine arabalar şu anda kendilerini sürme yeteneğine sahip değildir" açıklamasını yaptı.

