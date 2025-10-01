Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Yardım filosuna TSK’dan yakın markaj! İhtiyaç halinde katkı sağlayacak

Yardım filosuna TSK’dan yakın markaj! İhtiyaç halinde katkı sağlayacak

- Güncelleme:
Yardım filosuna TSK’dan yakın markaj! İhtiyaç halinde katkı sağlayacak
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosu, İsrail’in saldırılarına rağmen yoluna devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yakından izleniyor. MSB, ihtiyaç hâlinde yardım operasyonlarına destek verileceğini açıkladı.

Yeşim Eraslan ANKARA - İki yıldır İsrail’in ablukasında açlık ve susuzluk içinde kıvranan Gazze’ye yardım götürmek için yola çıkan ve İsrail’in saldırılarına rağmen yoluna devam eden Küresel Sumud Filosu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yakın markajında.

Filonun iki defa yardım çağrısına cevap verildi. İlk çağrıda motoru bozulan ve yelkeni ile yoluna devam etmeye çalışan bir teknenin tamiratı yerine getirildi. İkinci çağrı ise su alan bir tekneden geldi. Yolcuları, Türkiye’nin bölgedeki donanma güçleri koordinasyonunda tahliye edildi. Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin Sumud Filosu’nun güvenli şekilde yürütülmesinin yakından takip edildiğini bildirdi.

İhtiyaç hâlinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaklarını açıklayan MSB “Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, hâlihazırda Doğu Akdeniz’de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip ediyor” dedi.

KEŞİF FAALİYETİ YÜRÜTÜYORLAR

Muğla’nın Dalaman ilçesinde bulunan Deniz Hava Üs Komutanlığında konuşlu, Deniz Kuvvetlerine ait karakol uçakları ve insansız hava araçlarının da Akdeniz açıklarındaki Sumud Filosu üzerinde uçarak keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

Zaman zaman insani yardım filosuna saldırılar düzenleyen İsrail’in, bu saldırılarda Yunanistan’dan destek aldığı ortaya çıkmıştı. İsrail’e ait savaş gemilerinin son dönemde Girit’e sıkça gittiği, bu gemilerden kalkan bombalı drone’ler ile Sumud Filosu’nu hedef aldıkları belirtilmişti.

Filo Gazze’ye yaklaştıkça, Yunanistan’ın denizden ve havadan izleme yaparak bu bilgileri İsrail ile paylaştığı belirtiliyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

