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Mekke’de anlamlı buluşma! En genç ve en yaşlı Türk hacı adayları bir araya geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hicri 1446 yılında hac yapmak için Mekke-i Mükerremeye gelen en yaşlı hacı adayımız 98 yaşındaki Kütahyalı Cennet Köse ile Bitlis’ten kutlu yolculuğa çıkan 12 yaşındaki  Ahmet Furkan ve Mehmet Akif Ödemiş kardeşler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ateşelikte bir araya geldiler.

ABDULHAKİM ARVAS'IN HABERİ - Türkiye’den hac yapmak üzere mübarek beldeye gelen 98 yaşındaki Kütahyalı Cennet Köse ile Bitlis’den gelen 12 yaşındaki ikizler Ahmet Furkan ve Mehmet Akif, Diyanet İşleri Ali Erbaş’ın katıldığı tören ile bir araya geldiler.

Mekke’de anlamlı buluşma! En genç ve en yaşlı Türk hacı adayları bir araya geldi - 1. Resim

98 YAŞINDA KUTSAL TOPRAKLARA ZİYARET 

Kütahya’dan 15 yıl önce kayıt yaptırarak 2025 yılında hac kurası çıkan 98 yaşındaki Cennet Köse, zor işitmesine rağmen hac menasiklerini kendisine refakat eden gelininin yardımı ile yapıyor.

Mekke’de anlamlı buluşma! En genç ve en yaşlı Türk hacı adayları bir araya geldi - 2. Resim

Hac sırası beklerken önceki yıl eşi vefat eden Cennet nine, hac yolculuğuna oğlu Mehmet Köse ve gelini Hesna Köse ile birlikte çıktı. 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın çay ikram edip hediyeler verdiği Cennet ninenin çayına 3 kesme şeker konulmasını istemesi salonda gülüşmelere sebep oldu.

Burdur Müftü Yardımcısı Mehmet Atay’ın kafile başkanlığında mübarek beldelerde hac ibadetinin menasiklerini çok rahat bir şekilde yerine getirdiklerini belirten Köse ailesinde en büyük sorumluluk ise Cennet ninenin gelini Hesna Hanım'da bulunuyor. Oğlu Mehmet Köse, hanımının öz kızı gibi annesine hizmet ettiğini söyledi. 

Mekke’de anlamlı buluşma! En genç ve en yaşlı Türk hacı adayları bir araya geldi - 3. Resim

12 YAŞINDAKİ İKİZLER EN GENÇ HADI ADAYLARI OLDU 

Bitlis’ten 8 yıl önce kayıt yaptıran Ödemiş ailesi de 4 kişilik bir çekirdek aile olarak hac ibadetini yerine getiriyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu yıl Suudi Arabistan’ın hac programında 12 yaş altındaki çocukların hacca getirilmemesi yönünde karar aldığına dikkat çekerek “Ahmet Furkan ve Mehmet Akif de bu kuralı az fark ile hac yolculuğuna çıkabilen gençlerimizdir. Nasiplerinde 2025 yılında bu mübarek beldelere gelmek varmış. Bitlis Tatvan’da İmam Hatip proje okulunda okumaları da bizi sevindirdi” dedi.

Mekke’de anlamlı buluşma! En genç ve en yaşlı Türk hacı adayları bir araya geldi - 4. Resim

ERBAŞ'TAN HACI ADAYLARINA HEDİYE 

Başkan Erbaş program sonunda Cennet nineye seccade ikizlere ise saat hediye etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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