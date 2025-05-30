Hacı adaylarına Mekke'de özel hizmet! İşte Diyanet'in aldığı tedbirler

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 85 bin hacı adayı için her şey düşünüldü. Özel hazırlanan yemeklerin yanı sıra uzman doktorlar ile 20 branşta sağlık hizmeti sunuluyor.

ABDÜLHAKİM ARVAS MEKKE - Türkiye’den hac görevini yerine getirmek için Mekke’ye gelen 85 bin hacı adayına, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından özel yemek ve sağlık hizmetleri sunuluyor. Türk diyetisyenlerin kontrolünde Türk aşçılar tarafından hazırlanan yemekler, çölyak hastası 28 hacı adayı için özel menülerle kişiye özel olarak otellerine servis ediliyor. Mekke’de her gün 50 bin hacı için büyük kazanlarda Türk damak tadına uygun yemekler hazırlanıyor ve günde iki öğün otellerde servis ediliyor.

GÜNDE 5 BİN HASTAYA BAKILIYOR

Türkiye’den getirilen tıbbi cihazlarla donatılan hastane ve otel polikliniklerinde, günde yaklaşık 5 bin hacı adayı muayene ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat yolu üzerindeki Türk Hastanesini ziyaret ederek, tedavi gören hastalarla ilgilendi. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Mehmet Rıdvan Yalçın’dan bilgi alan Erbaş “Otellerde kurulan polikliniklerle hacılarımızın ayağına sağlık hizmeti götürüyoruz. Uzman doktorlarımız da 110 yataklı hastanemizde hacılarımıza 20 branşta hizmet veriyor. Türkiye’deki e-Nabız uygulamasına buradaki sağlık hizmetini de entegre ettik” dedi. Hastalara verilen ilaçlar, hastane ve polikliniklerde ücretsiz olarak temin ediliyor.

RİNG SEFERLERİ

Mekke ayniyat merkezini de ziyaret eden Ali Erbaş, otobüs servislerini organize eden otellerdeki personel ile mobil telsiz sistemi üzerinden konuşarak bilgi aldı. Her gün, hacı adayları için otellerden Kâbe-i muazzamaya düzenli otobüs seferleri yapılıyor. Haccın en önemli farzlarından biri olan Arafat Vakfesi için ise hastanede yatılı tedavi gören hacılar, doktor nezaretinde özel ambulanslarla Arafat’a götürülecek. Bu yıl 50 derece sıcaklık ve güneş çarpma ihtimali olan arife günü hacı adaylarına Arafat’ta da sağlık hizmeti verilecek. Ayrıca bu sene tüm hacılara şemsiye ve mobil hat dağıtacak.