Gözyaşları dualara karıştı! Hacı adayları Cennetü’l-Muallâ’da

Peygamber Efendimizin akraba ve arkadaşlarının medfun bulunduğu Mekke-i mükerremenin en eski ve en büyük kabristanına hacı adayları ziyarette bulunuyor.

ABDÜLHAKİM ARVAS MEKKE - Hac farizası için mübarek beldelerde bulunan hacı adayları, Arafat Vakfesi öncesi Kâbe’ye 2 kilometre uzakta bulunan Cennetü’l-Muallâ Kabristanı’nı ziyaret ediyorlar. Cahiliye döneminden bugüne kadar Mekke-i mükerremenin en büyük mezarlığı olan kabristanda, çok sayıda sahabeyi kiram efendilerimiz ve Peygamber Efendimizin yakın akrabaları medfun bulunuyor. Her gün ikindi namazından sonra ziyarete açık olan Mescid-i Cin yakınındaki kabristana özellikle Türkiye, Pakistan, Hindistan, Afganistan, Endonezya ve Malezya’dan gelen hacı adayları ziyarette bulunuyor. Burada müminlerin annesi, Peygamber Efendimizi hanımı Haticetü’l-Kübra ile sahabe-i kiram, tabiin ve salihinden birçok kimse medfun bulunuyor. Abdullah İbn-i Zübeyr, Ebubekir Sıddık’in büyük kızları Esmâ, oğlu Abdurrahman, Abdullah İbn-i Ömer, Osman bin Talhâ hazretleri gibi eshabın büyüklerinden birçok kişinin de kabirleri burada. Ayrıca Peygamber Efendimizin oğulları Abdullah ve Kāsım, dedesi Abdülmuttalip, amcası Ebu Talip’in de kabirleri burada yer alıyor.

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MEZAR TAŞLARI MÜZEDE

Osmanlı sultanlarından Kānûnî Sultan Süleyman Han hicri 950 (1543-1544) yılında Hatice Validemizin kabrinin üstüne yüksek kubbeli bir türbe yaptırmış ve bir de türbedâr görevlendirmiştir. Evliya Çelebi, Cennetü’l-Muallâ’da 75 türbeli mezar olduğunu, Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalib ile amcası Ebû Tâlib’in kabirlerinde de kubbeli türbeler bulunduğunu kaydediyor. 1926’da Cennetü’l-Muallâ’daki bütün türbeler yıktırılarak mezar taşları kaldırıldı. Bugün de Mekke’nin Mezarlığı olan Cennetü’l-Muallâ’da hiçbir türbe ve mezar taşı bulunmamaktadır. Buradan alınan mezar taşları Riyad’a götürülerek müzeye konuldu. 2004 yılında Talim ve Terbiye Bakanlığının çıkarmış olduğu bir kitapta 591 mezar taşı metin ve resimleriyle beraber yer aldı. Türk ziyaretçiler, hac vazifesi sebebiyle geldikleri mübarek beldede, ikindi vaktinden sonra özellikle perşembe, cuma ve cumartesi günleri kabristanı ziyaret ediyorlar. Bazı Türk hacı adaylarının akrabalarının da bu kabristanda bulunması dikkat çekiyor.