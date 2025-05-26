65 bin Türk hacı adayı mübarek topraklarda! Büyük bölümü geldi

Bu yıl binde bir ülke kontenjanına göre yaklaşık 85 bin Türk vatandaşı hac vazifesini yapacak. Kalan 20 bin civarındaki hacı adayı da önümüzdeki beş gün içerisinde gelecek.

ABDÜLHAKİM ARVAS MEKKE - Hac vizesi alan 1,8 milyon hacı adayından 890 bin 883 kişi Suudi Arabistan’a giriş yaptı. Türkiye’den ise 65 bin hacı adayı mübarek beldelere ulaştı. Bu yıl binde bir ülke kontenjanına göre yaklaşık 85 bin Türk vatandaşı hac vazifesini yapacak. 20 bin civarında Türk hacı adayı da önümüzdeki beş gün içerisinde gelecek.

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Öte yandan, Suudi Arabistan’ın geçen sene kısmen devreye aldığı Nusuk ve filigramlı kart sistemi bu sene tam olarak uygulamaya girdi. Havalimanında inişte, hacı adaylarının hac vizelerindeki karekodlar okutularak, sevk listeleri oluşturuluyor. Otobüslerde hacı adayları tek tek pasaportları kontrolden geçirildikten sonra Mekke’ye hareket etmelerine izin veriliyor. Cidde’den yola çıkanlar yol üzerinde birkaç noktada daha kontrolden geçiriliyor.

En yoğun kontrol ise Mekke-i mükerremede tavafa gelen hacıların Kâbe-i muazzamaya girişlerinde oluyor. Kâbe’nin bahçesine girişte 4-5 sıralı kulvarlara giren hacı adaylarından hepsinin boynundaki kahverengi Nusuk kartları gözle kontrol ediliyor. Aralarından rastgele seçilen hacı adaylarından bazılarının kartları, barkod okuma cihazları ile teyit ediliyor.