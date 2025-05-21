Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 60 milyon liralık vurgun: Hac ve umreye gitmek isteyenleri dolandırdılar

60 milyon liralık vurgun: Hac ve umreye gitmek isteyenleri dolandırdılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
60 milyon liralık vurgun: Hac ve umreye gitmek isteyenleri dolandırdılar
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kayseri'de hac ve umreye gitmek isteyen vatandaşları yaklaşık 60 milyon lira dolandırdığı iddia edilen bir kişi tutuklandı. Operasyonda 272 adet pasaport ele geçirildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de hac ve umreye gitmek isteyen bazı vatandaşların 60 milyon lira civarında dolandırıldığı bildirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hac ve umreye gitmek isteyen vatandaşların yaklaşık 60 milyon lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

272 PASAPORT ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda kimlikleri ve adresleri tespit edilen H.D. ve S.D. Tokat'ta, M.U, M.R. ve M.L. ise Kayseri'de gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 272 pasaport ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.D. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

FIA kara geçti! Motor sporlarının patronundan rekor gelirTürkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama - GündemTürkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınamaCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'terörsüz Türkiye' açıklaması: Özellikle istihbarat teşkilatımız yakından takip edecek - Gündem"Özellikle istihbarat teşkilatımız yakından takip edecek"Türk mühendisliği tarih yazmaya devam ediyor! KIZILELMA tüm testleri geçti - GündemTürk mühendisliği tarih yazmaya devam ediyor!Suriye çözümüne tam destek! Terörle mücadele ve yeniden yapılanma vurgusu - GündemSuriye çözümüne tam destek!Oğuz Murat Aci'nin babasından "Davamın arkasındayım" açıklaması - GündemBaba Aci: Şikayetimiz devam ediyorİnfaz düzenlemesi kimleri kapsıyor? Fatih Atik canlı yayında açıkladı - Gündemİnfaz düzenlemesi kimleri kapsıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...