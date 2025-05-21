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Salgın büyüyor! Son 3 ayda vaka sayısı 4 bini aştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Salgın büyüyor! Son 3 ayda vaka sayısı 4 bini aştı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da son üç ayda 4 binden fazla menenjit vakasının tespit edildiği bildirildi. Salgınla mücadelenin haftalardır sürdüğü belirtilirken, yüzlerce hastanın tedavi edildiği ve büyük bir aşılama kampanyasının yürütüldüğü aktarıldı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Nijerya Saha İletişim Sorumlusu Abdulkareem Yakubu, son üç ayda ülke genelinde 4 binden fazla menenjit vakasının kaydedildiğini söyledi.

Salgının en çok etkilediği bölgelerin ülkenin kuzeybatısındaki Kebbi ve Sokoto eyaletleri olduğunu belirten Yakubu, hastalığın her yaştan bireyi etkileyebileceğini, ancak en çok bebeklerde ve çocuklarda görüldüğünü ifade etti.

Yakubu, söz konusu vakaların yüzde 70'inin MSF tarafından desteklenen sağlık tesislerinde tedavi altına alındığını aktardı.

SALGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

MSF ekiplerinin haftalar boyunca salgına karşı mücadele ettiğini kaydeden Yakubu, yüzlerce hastanın tedavi edildiğini ve büyük bir aşılama kampanyasının yürütüldüğünü vurguladı.

Nijerya hükümeti, 2030'a kadar menenjit hastalığını yenmek için yeni tedbirler aldığını açıklamıştı.

Hava yoluyla bulaşabilen menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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