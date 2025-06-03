Hacı adaylarının Arafat heyecanı! 75 bin aday 'hacı' olmadan gönderildi

Diyanet yetkilileri hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Mekke’de bulunan 1,5 milyona yakın hacı adayı haccın en önemli rüknü Arafat vakfesi için hazır.

ABDÜLHAKİM ARVAS MEKKE - Dünyanın dört bir yanından Mekke-i Mükerreme’ye gelen 1,5 milyon hacı adayı günlerini Kâbe-i muazzamada tavaf yaparak, Kur’ân-ı kerim okuyarak ve dua ederek geçiriyor. Hacı adaylarının hiçbir konuda sorun yaşamamaları için azami özen gösteren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı, Mekke’de hizmet veren sağlıktan irşada kadar bütün ekipler, Arafat’ta da hizmetlerine devam edecek. Mekke’nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat’a ilişkin en önemli çalışmalardan biri ulaşım konusu. Yarın başlayacak intikaller için Başkanlık, hacı adaylarını kaldıkları otellerden otobüslerle alarak Arafat’ta hazırlıkları tamamlanan çadırlara yerleştirecek. Hacı adaylarının Arafat’ta sıkıntı yaşamamaları için de çalışmalar tamamlandı. Hacı adaylarının mevsimsel şartlar sebebiyle sıcak kaynaklı sağlık sorunları yaşamaması için sanayi tipi klimalarla soğutulan yüksek çadırlar kuruldu. Yemek ve su ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışma yapıldı. Arafat’ta çevre temizliği konusuna da özen gösterildi, çadırların bulunduğu alanlara çöp kutuları yerleştirildi. Uzun yıllardır Mekke ve Medine’de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı hastanelerinde hacı adayları ve hacılara verilen sağlık hizmeti, Arafat’ta da devam edecek. Bu doğrultuda Arafat bölgesinde sahra hastanesi kuruldu. Arafat’ta geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan hacı adayları için irşat ekipleri tarafından irşat programı yapılacak. Kur’ân-ı kerim tilaveti ve ilahilerin de yer alacağı program, merkezî ses sistemiyle çadırlara ulaştırılacak. 5 Haziran Perşembe (9 Zilhicce) sabahı da hastaların Arafat’a nakli ile vakfe gerçekleştirilecek.

HAC YÖNETMELİKLERİNİ İHLAL SUÇLAMASI

Suudi Arabistan ilk defa bu yıl hac vizesi bulunmayanların Harem bölgesine girişlerini tamamen kontrol altına aldı. İçişleri Bakanlığı Kamu Güvenliği Genel Müdürlüğü, Harem bölgesine girme hakkı bulunmayan 109 bin aracın geri çevrildiğini, Mekke’de ikameti olmayan 269 bin kişinin şehirden çıkartıldığını, Hac vizesi olmayan 75 bin 943 kişinin de ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı. Hac süresince ikamet, çalışma ve sınır güvenliği yönetmeliklerini ihlal eden 11 bin 610 göçmen de tutuklandı.