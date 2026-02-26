Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı’nın ikinci bebek heyecanında merak edilen detay belli oldu. Çiftin 3 aylık erkek bebek beklediği ortaya çıktı. İsim için ise henüz karar veremedikleri öğrenildi.

Cemiyet hayatının öne çıkan isimlerinden Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, ikinci kez anne baba olmaya hazırlanıyor. Bebek haberiyle ilgili merak edilen detay, televizyon programında netlik kazandı. Gazeteci Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında çiftin ikinci bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

2021 yılında görkemli bir törenle evlenen Nazlı ve Hacı Sabancı çifti, 2023’te kızları Alara’yı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmuştu. İkinci bebek haberi ise geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti.

Nazlı ve Hacı Sabancı’nın ikinci bebeğinin cinsiyeti belli oldu

İKİNCİ BEBEK ‘ERKEK’

Programda yapılan açıklamaya göre çiftin ikinci bebeklerinin erkek olduğu öğrenildi. Üstündağ, bebeğin 3 aylık olduğunu belirtirken, Hacı Sabancı da erkek bebek beklediklerini doğruladı. İkilinin oğulları için henüz isim kararı almadığı ifade edildi.

UZAY’IN BABASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Fatma D. adlı bir kadın, 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek geçtiğimiz aylarda iş insanına babalık davası açmıştı. Yapılan DNA testi sonucunda, Hacı Sabancı'nın Uzay'ın yüzde 99.99 babası olduğu ortaya çıkmıştı.

