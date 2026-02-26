Aydın'da cansız bedeni uçurumda bulunan Mehmet Çiftçi'nin 'define' ararken dinamit patlaması sonucu öldüğünün ortaya çıkmasının ardından yürütülen soruşturmada 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Aydın'da define ararken patlatılan dinamit sonucu hayatını kaybeden 46 yaşındaki Mehmet Çiftçi'nin suç ortakları tarafından "intihar süsü" verilerek uçuruma atıldığı ortaya çıkmıştı. Mehmet Çiftçi’nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Söke Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden Mehmet Çiftçi’nin eşi G.Ç. ve oğlu U.Ç.’nin de aralarında bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.T., E.P., H.C. ve O.Ö. ise tutuklandı.

NELER OLMUŞTU?

22 Şubat 2026 Pazar günü Aydın’ın Söke ilçesinde Nallıca mevkiinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda uçurumda hareketsiz yatan bir kişi olduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Mehmet Çiftçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftçi’nin arkadaş grubuyla birlikte bölgede kaçak define aradığı, patlatılan dinamit sonucu hayatını kaybettiği iddiası dikkat çekerken, başlatılan soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı.

Mehmet Çiftçi’nin eşi G.Ç. ifadesinde, eşinin daha önce de dikkat çekmemek amacıyla kaçak kazı yapılan alanlara kendisini götürdüğünü söyledi. Olay günü araçta beklediğini belirten G.Ç., kazı yapılan bölgeden şiddetli patlama sesi geldiğini ve kısa süre sonra eşinin hayatını kaybettiğini öğrendiğini itiraf etti.

"BİR MEZARI OLSUN İSTEDİM"

G.Ç., şüphelilerden A.T.’nin olay sonrası Mehmet Çiftçi’nin telefonunu alarak mesaj ve görüşmeleri sildiğini öne sürdü. Eşinin uçurumdan atıldığını öğrendiğinde tepki gösterdiğini belirten G.Ç., "Bir mezarı olması gerektiğini söyledim, içim razı olmadı" dedi.

