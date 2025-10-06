Yurtta 119 öğrenci hastanelik oldu! Hepsinin şikayeti aynı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Siirt'te bir kız öğrenci yurdunda kalan 119 öğrenci, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle hastanelik oldu. Öğrenciler tedavi altına alınırken inceleme kapsamında yemek ve su numuneleri laboratuvara gönderildi.
Siirt merkezde bulunan Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda 3-5 Ekim tarihleri arasında yurtta yemek yiyen toplam 3 bin 673 öğrenciden 119’u, farklı günlerde mide bulantısı ve baş ağrısı gibi benzer şikayetlerle sağlık kuruluşlarına sevk edildi.
TAHLİL SONUÇLARI AÇIKLANACAK
Hastanede yapılan muayene ve tedavilerin ardından tüm öğrenciler taburcu edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Olayla ilgili olarak yemek numuneleri incelenmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne, su numuneleri ise Halk Sağlığı Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Tahlil sonuçları açıklandığında kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar