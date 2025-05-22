Atında son durum ne düşüyor mu, yükseliyor mu? 22 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
22 Mayıs 2025 gram altın 4.140,63 liradan düşüş gözlemlenirken, çeyrek altın 6.625,01 TL ile hafif bir gerileme yaşadı. Altının ons fiyatı ise 3.313,52 dolardan işlem kaydetti.
Gözde yatırım araçlarından biri olan altın da hareketlilik sürüyor. Altının ons fiyatı bugün saat 16.50 itibarıyla 3.313,52 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %0.37'dir. 22 Mayıs 2025 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0.36 artmıştır.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (22 MAYIS 2025 PERŞEMBE)
Serbest piyasada gram altın (saat 16.39 itibarıyla) alış 4.140,63 TL, satış 4.141,09 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 6.625,01 TL’den alınırken, 6.770,69 TL'ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 26.500,04 TL’den işlem görüyor.
|Serbest Piyasada Altın
|ALIŞ
|SATIŞ
|%
|SAAT
ALTIN/ONS
3.313,52
3.314,40
-0,60
16:54
GRAM ALTIN
4.140,63
4.141,09
%-0,04
16:39
CUMHURİYET ALTINI
26.500,04
26.999,93
%-0,04
16:39
TAM ALTIN
27.079,00
27.245,00
-0,66
16:39
ZİYNET ALTINI
26.479,34
26.978,68
-0,12
16:39
ÇEYREK ALTIN
6.625,01
6.770,69
%-0,04
16:39
YARIM ALTIN
13.199,43
13.532,01
-0,11
16:39
ATA ALTIN
27.565,94
28.261,95
0,32
16:28
14 AYAR BİLEZİK GRAMI
2.272,98
3.218,28
-0,56
16:39
22 AYAR BİLEZİK GRAMI
3.789,23
3.988,01
-0,65
16:39
GREMSE ALTIN
67.490,00
68.216,00
-0,66
16:39
ALTIN/ONS TL
129.419,00
129.481,00
-0,35
16:54
ALTIN DÜŞÜYOR MU YÜKSELİYOR MU?
22 Mayıs Perşembe günü gram altın 4.137,75 TL alış fiyatıyla düşüş gösterirken çeyrek altın 6.619,84 TL ve altının onsu 3.313,52 dolardan düşüşünü sürdürüyor.
|ALTIN FİYATLARI
|ALIŞ
|SATIŞ
|%
GRAM ALTIN
4.137,75
4.138,23
-0,11
ÇEYREK ALTIN
6.619,84
6.765,36
-0,12
ALTIN/ONS
3.313,52
3.314,40
-0,60
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin