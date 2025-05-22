Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Atında son durum ne düşüyor mu, yükseliyor mu? 22 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları

Atında son durum ne düşüyor mu, yükseliyor mu? 22 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Atında son durum ne düşüyor mu, yükseliyor mu? 22 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

22 Mayıs 2025 gram altın 4.140,63 liradan düşüş gözlemlenirken, çeyrek altın 6.625,01 TL ile hafif bir gerileme yaşadı. Altının ons fiyatı ise 3.313,52 dolardan işlem kaydetti.

Gözde yatırım araçlarından biri olan altın da hareketlilik sürüyor. Altının ons fiyatı bugün saat 16.50 itibarıyla 3.313,52 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %0.37'dir. 22 Mayıs 2025 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0.36 artmıştır.

Atında son durum ne düşüyor mu, yükseliyor mu? 22 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları - 1. Resim

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (22 MAYIS 2025 PERŞEMBE)

Serbest piyasada gram altın (saat 16.39 itibarıyla) alış 4.140,63 TL, satış 4.141,09 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 6.625,01 TL’den alınırken, 6.770,69 TL'ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 26.500,04 TL’den işlem görüyor.

Serbest Piyasada AltınALIŞSATIŞ%SAAT
 
ALTIN/ONS
 
3.313,52
3.314,40
-0,60
16:54
 
GRAM ALTIN
 
4.140,63
4.141,09
%-0,04
16:39
 
CUMHURİYET ALTINI
 
26.500,04
26.999,93
%-0,04
16:39
 
TAM ALTIN
 
27.079,00
27.245,00
-0,66
16:39
 
ZİYNET ALTINI
 
26.479,34
26.978,68
-0,12
16:39
 
ÇEYREK ALTIN
 
6.625,01
6.770,69
%-0,04
16:39
 
YARIM ALTIN
 
13.199,43
13.532,01
-0,11
16:39
 
ATA ALTIN
 
27.565,94
28.261,95
0,32
16:28
 
14 AYAR BİLEZİK GRAMI
 
2.272,98
3.218,28
-0,56
16:39
 
22 AYAR BİLEZİK GRAMI
 
3.789,23
3.988,01
-0,65
16:39
 
GREMSE ALTIN
 
67.490,00
68.216,00
-0,66
16:39
 
ALTIN/ONS TL
 
129.419,00
129.481,00
-0,35
16:54
Atında son durum ne düşüyor mu, yükseliyor mu? 22 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları - 2. Resim

ALTIN DÜŞÜYOR MU YÜKSELİYOR MU?

22 Mayıs Perşembe günü gram altın 4.137,75 TL alış fiyatıyla düşüş gösterirken çeyrek altın 6.619,84 TL ve altının onsu 3.313,52 dolardan düşüşünü sürdürüyor.
 
ALTIN FİYATLARIALIŞSATIŞ%
 
GRAM ALTIN
 
4.137,75
4.138,23
-0,11
 
ÇEYREK ALTIN
 
6.619,84
6.765,36
-0,12
 
ALTIN/ONS
 
3.313,52
3.314,40
-0,60

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de üçüncü ihtimal: Gümbür gümbür geliyorMarmarabirlik, ortaklarına 190 milyon lira ödeme yapacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eşref Rüya 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşref, Nisan'a atış yapmayı öğretiyor - HaberlerEşref Rüya 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşref, Nisan'a atış yapmayı öğretiyorAnadolu Parsı Türkiye'de nerede yaşar, kaç tane kaldı, nesli tükendi mi? Avlamanın cezası büyük! - HaberlerAnadolu Parsı Türkiye'de nerede yaşar, kaç tane kaldı, nesli tükendi mi? Avlamanın cezası büyük!22 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim - Haberler22 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isimKimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon ne zaman? Yeni sezon onayı almıştı - HaberlerKimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon ne zaman? Yeni sezon onayı almıştıÇift Kişik Oda hangi otelde çekiliyor? Lutesya Otel nerede? - HaberlerÇift Kişik Oda hangi otelde çekiliyor? Lutesya Otel nerede?Polis Akademisi başvuru ekranı: 2025 PAEM başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?  - HaberlerPolis Akademisi başvuru ekranı: 2025 PAEM başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 
Sonraki Haber Yükleniyor...