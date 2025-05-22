Atında son durum ne düşüyor mu, yükseliyor mu? 22 Mayıs 2025 Perşembe altın fiyatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mayıs 2025 17:02 - Güncelleme: 22 Mayıs 2025 17:02 - Güncelleme:

22 Mayıs 2025 gram altın 4.140,63 liradan düşüş gözlemlenirken, çeyrek altın 6.625,01 TL ile hafif bir gerileme yaşadı. Altının ons fiyatı ise 3.313,52 dolardan işlem kaydetti.

Gözde yatırım araçlarından biri olan altın da hareketlilik sürüyor. Altının ons fiyatı bugün saat 16.50 itibarıyla 3.313,52 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %0.37'dir. 22 Mayıs 2025 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0.36 artmıştır. GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (22 MAYIS 2025 PERŞEMBE) Serbest piyasada gram altın (saat 16.39 itibarıyla) alış 4.140,63 TL, satış 4.141,09 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 6.625,01 TL’den alınırken, 6.770,69 TL'ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 26.500,04 TL’den işlem görüyor. Serbest Piyasada Altın ALIŞ SATIŞ % SAAT ALTIN/ONS 3.313,52 3.314,40 -0,60 16:54 GRAM ALTIN 4.140,63 4.141,09 %-0,04 16:39 CUMHURİYET ALTINI 26.500,04 26.999,93 %-0,04 16:39 TAM ALTIN 27.079,00 27.245,00 -0,66 16:39 ZİYNET ALTINI 26.479,34 26.978,68 -0,12 16:39 ÇEYREK ALTIN 6.625,01 6.770,69 %-0,04 16:39 YARIM ALTIN 13.199,43 13.532,01 -0,11 16:39 ATA ALTIN 27.565,94 28.261,95 0,32 16:28 14 AYAR BİLEZİK GRAMI 2.272,98 3.218,28 -0,56 16:39 22 AYAR BİLEZİK GRAMI 3.789,23 3.988,01 -0,65 16:39 GREMSE ALTIN 67.490,00 68.216,00 -0,66 16:39 ALTIN/ONS TL 129.419,00 129.481,00 -0,35 16:54 ALTIN DÜŞÜYOR MU YÜKSELİYOR MU? 22 Mayıs Perşembe günü gram altın 4.137,75 TL alış fiyatıyla düşüş gösterirken çeyrek altın 6.619,84 TL ve altının onsu 3.313,52 dolardan düşüşünü sürdürüyor. ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ % GRAM ALTIN 4.137,75 4.138,23 -0,11 ÇEYREK ALTIN 6.619,84 6.765,36 -0,12 ALTIN/ONS 3.313,52 3.314,40 -0,60 İlgili Haber Yükseliş beklentisi düşüyor mu? Altın fiyatında son tahminler şaşırttı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin