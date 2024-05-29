Yükseliş beklentisi düşüyor mu? Altın fiyatında son tahminler şaşırttı

Altında son dakika! 29 Mayıs gram altın fiyatı 2445 TL’den ve ons altın 2360 dolardan güne başladı. FED Üyesi Kashkari’den ‘şahin’ mesajlar, ABD’de yakın zamanda faiz indirimi beklentilerini törpüledi. İsviçreli UBS Bank da ons için yıl sonu hedefini 2600 dolar olarak açıkladı. Bu tahmin, daha önce yabancı kuruluşlar tarafından öngörülen 2700-3000 dolar bandının altında kalıyor ve bugünkü fiyatlara göre sadece %10’luk yükselişe işaret ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL / Ömer Faruk Bingöl- Altın fiyatlarında “sınırlı yukarı” seyir devam ederken, bu hafta ekonomik veri gündeminin daha sakin olması ve jeopolitik risklerde de öngörülmeyen ciddi artışların yaşanmaması, fiyatlar üzerinde stabil görünümü destekliyor. Buna karşılık, faiz indirim süreci yakından takip edilen büyük merkez bankalarının yetkililerinden kritik açıklamalar devam ediyor. ABD’den gelen son mesajlar “şahin” tonajda devam ederken, Avrupalı yetkililer “daha güvercin” açıklamalarla öne çıkıyor.

29 MAYIS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada gram altın 2445 TL’den, düne göre hafif primle bugüne başlarken; Kapalıçarşı’da işlem gören gram fiyatı 2435-2475 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 18 TL’den, yarım altın 8 bin 29 TL’den ve tam altın 16 bin 8 TL’den satılıyor. Ons altında işlemler, 2360 dolara yakın devam ediyor. Altında geçen hafta kapanışa göre yaklaşık %1’lik yükseliş öne çıkıyor.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD TAHVİLLERİ

Ons altındaki hareketler için kritik öneme sahip dolar endeksi 104,70 seviyesinde bulunurken; ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde %yüzde 4,44’ten %4,56’ya doğru bir yükseliş dikkat çekti. Bu gerçekleşmeler dolarda küresel anlamda güçlenmeye işaret ediyor.

TÜKETİCİ GÜVENİ YÜKSELİYOR

Bu arada ABD’de enflasyonist baskılar ve faiz oranları için önemli göstergelerden olan Conference Board Tüketici Güven Endeksi, bu ay 4,5 puan artışla 102 seviyesine yükseldi. Bu verinin 96 değerini alması bekleniyordu. Tahminlerin üzerinde artan tüketici güveni, TÜFE’de düşüş beklentileri için olumlu bir sinyal olarak kabul edilmiyor.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

FED’in faiz indirimine dair beklentiler son verilerle birlikte eylül ayı için bir miktar zayıfladı. Dün açıklamalarda bulunan Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari; ülkede TÜFE’nin yüzde 3 üzerinde katılaşmaya başladığına atıfta bulunarak, faiz artışı da dahil olmak üzere, hiçbir şeyi göz ardı etmemeleri gerektiğini vurguladı.

AVRUPA’DA FAİZ BEKLENTİLERİ

Öte yandan Avrupa’ya dair faiz indirim beklentileri daha fazla ön plana çıkıyor. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Robert Holzmann; haziran ayında ilk faiz indiriminin olabileceğini, enflasyonla mücadelenin sürdüğünü, eylül ve aralık ayı ile birlikte bu sene üç indirimin gerçekleşebileceğini ima etti.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Bu gelişmeler ışığında Euro’da faiz indirimi beklentilerinin ons altına destek olabileceği belirtilirken, dolar faizinden aynı desteğin gelmeyeceği değerlendiriliyor. Son olarak İsviçreli UBS Bank tarafından yapılan değerlendirmede, ons altın için 2024 sonunda 2600 dolar tahmini yapıldı. Bu tahmin, bugünkü seviyelere göre sadece yüzde 10’luk artışa işaret etti.

Geçtiğimiz haftalarda 2700-3000 dolar bandında oluşan yabancı yatırım bankalarının öngörülerinde, son UBS tahminiyle birlikte aşağı revizyon yaşandığı da dikkatlerden kaçmadı. Goldman Sachs ons altın için 2700 dolar ve Bank Of America 3000 bin dolar yıl sonu hedef fiyat öngörmüştü.