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Luis Nani'den Jose Mourinho yorumu: "Fenerbahçe’de devam ederse çok özel işler yapar"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Luis Nani&#039;den Jose Mourinho yorumu: &quot;Fenerbahçe’de devam ederse çok özel işler yapar&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, sarı-lacivertli kulüpte harika zamanlar geçirdiğini belirtirken, Jose Mourinho'nun takıma büyük katkılar sağlayabileceğini söyledi. "Fenerbahçe’de kalırsa çok özel şeyler olur" diyen Nani’den dikkat çeken açıklamalar...

2015-2016 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Portekizli yıldız Luis Nani, TRT Spor'a verdiği röportajda hem sarı-lacivertli kulüp hem de teknik direktör Jose Mourinho hakkında açıklama yaptı.

Luis Nani'den Jose Mourinho yorumu:

Fenerbahçe'de geçirdiği günleri anlatan Nani, "Güzel günlerdi. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Orada harika zaman geçirdim. Taraftarlar harikaydı. Orada bir evim var. Bu yüzden her fırsatım olduğunda gidebiliyorum. Kulübü ziyaret ediyorum, taraftarları ziyaret ediyorum. Orada arkadaşlarım var ve bu da iyi bir şey." dedi.

Luis Nani'den Jose Mourinho yorumu:

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Mourinho için de övgü dolu sözler kullanan Nani, "Jose Mourinho'ya sahip olmak güzel. Mourinho harika bir teknik adam. O her zaman kulübe bir şeyler katmayı arzular. Ne yazık ki bu yıl muhtemelen işler istediği gibi gitmedi. İnanıyorum ki Fenerbahçe'de devam ederse kulübe çok özel şeyler katacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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