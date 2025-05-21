Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Golcü oyuncu ile temaslar başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mayıs 2025 19:35 - Güncelleme: 21 Mayıs 2025 19:35 - Güncelleme:

Manchester United'da beklentileri karşılayamayan Rasmus Hojlund için Fenerbahçe devreye girdi. Edin Dzeko'nun yerine yıldız bir golcü transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler, Danimarkalı forveti kiralamak için girişimlere başladı.

Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet hattına dünyaca ünlü bir ismi kazandırmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki ilk isim, Manchester United forması giyen Rasmus Hojlund oldu. İlgili Haber Fenerbahçe'den PSG'ye 40 milyon euroluk çifte hamle! PREMIER LİG'DE BEKLENENİ VEREMEDİ 22 yaşındaki Danimarkalı yıldız, İngiltere kariyerinde beklentilerin altında kaldı. Bu sezon 31 Premier Lig maçında yalnızca 4 gol atan Hojlund, İngiliz basınına göre Manchester United'ın gönderilecekler listesine alındı. Edin Dzeko'nun takımdan ayrılması beklenirken, yönetim gözünü Hojlund'a çevirdi. Sarı-lacivertliler, genç golcüyü kiralamak için harekete geçti. İngiltere kaynaklı haberlerde, Fenerbahçe'nin kiralık teklif hazırlığında olduğu belirtilirken, finansal detayların henüz netleşmediği ifade edildi. BRANCO MASAYA OTURACAK Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun kısa süre içinde İngiltere'ye giderek Manchester United ile masaya oturacağı öğrenildi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran