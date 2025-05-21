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Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Golcü oyuncu ile temaslar başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den İngiltere çıkarması! Golcü oyuncu ile temaslar başladı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manchester United'da beklentileri karşılayamayan Rasmus Hojlund için Fenerbahçe devreye girdi. Edin Dzeko'nun yerine yıldız bir golcü transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler, Danimarkalı forveti kiralamak için girişimlere başladı.

Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet hattına dünyaca ünlü bir ismi kazandırmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki ilk isim, Manchester United forması giyen Rasmus Hojlund oldu.

Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Golcü oyuncu ile temaslar başladı - 1. Resim

PREMIER LİG'DE BEKLENENİ VEREMEDİ

22 yaşındaki Danimarkalı yıldız, İngiltere kariyerinde beklentilerin altında kaldı. Bu sezon 31 Premier Lig maçında yalnızca 4 gol atan Hojlund, İngiliz basınına göre Manchester United'ın gönderilecekler listesine alındı.

Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Golcü oyuncu ile temaslar başladı - 2. Resim

Edin Dzeko'nun takımdan ayrılması beklenirken, yönetim gözünü Hojlund'a çevirdi. Sarı-lacivertliler, genç golcüyü kiralamak için harekete geçti. İngiltere kaynaklı haberlerde, Fenerbahçe'nin kiralık teklif hazırlığında olduğu belirtilirken, finansal detayların henüz netleşmediği ifade edildi.

Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Golcü oyuncu ile temaslar başladı - 3. Resim

BRANCO MASAYA OTURACAK

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun kısa süre içinde İngiltere'ye giderek Manchester United ile masaya oturacağı öğrenildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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