Bundesliga'dan Premier Lig'e transfer: 18 milyon euroluk yıldız

Bournemouth Kulübü'nden yapılan açıklamada, güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Bayer Leverkusen oyuncusu Amine Adli ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"ETRAFIMDAKİ İNSANLAR BÜYÜK GÜVEN VERİYOR"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Adli, Bournemouth gibi bir kulüpte oynamaktan çok gurur duyduğunu belirterek, "Etrafımdaki insanlar bana burada büyük bir güven veriyor ve tesislerden çok etkilendim. Kulüpteki insanlar sevgi dolu, bu yüzden Bournemouth için oynamaktan çok mutlu ve gururluyum, umarım iyi şeyler başarırım" dedi.

Bayer Leverkusen formasıyla Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan Faslı futbolcu, milli takımıyla 15 maçta bir gol kaydetti.