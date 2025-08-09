Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dev bonservisle Premier Lig'e! Transfer resmen açıklandı: Sabırsızlanıyorum

Dev bonservisle Premier Lig'e! Transfer resmen açıklandı: Sabırsızlanıyorum

Dev bonservisle Premier Lig&#039;e! Transfer resmen açıklandı: Sabırsızlanıyorum
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiliz ekibi Manchester United, Almanya'nın Leipzig takımında Benjamin Sesko'yu kadrosuna kattı. Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olan 22 yaşındaki Slovenyalı golcü, "En üst seviyeme ulaşmak ve tüm hedeflerimi gerçekleştirmek için kesinlikle mükemmel bir yer" dedi.

Premier Lig devi Manchester United, Bundesligha ekibi Leipzig'te forma giyen Benjamin Sesko'yu yaklaşık 80 milyon euro bonservis karşılığında transfer etti. Yıldız oyuncu ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandı.

Dev bonservisle Premier Lig'e! Transfer resmen açıklandı: Sabırsızlanıyorum - 1. Resim
Fotoğraf: Manchester United

"BENİ ASIL HEYECANLANDIRAN GELECEĞİM"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Slovenyalı futbolcu "Manchester United'ın tarihi elbette çok özel, ancak beni asıl heyecanlandıran buradaki geleceğim. Projeyi konuştuğumuzda, bu takımın büyümeye devam etmesi ve yakında tekrar en büyük kupalar için mücadele etmesi için her şeyin yerli yerinde olduğu açıktı" şeklinde konuştu.

"MÜKEMMEL BİR YER"

Manchester'a geldiği andan itibaren kulübün oluşturduğu pozitif enerjiyi ve aile ortamını hissettiğini belirten Sesko "En üst seviyeme ulaşmak ve tüm hedeflerimi gerçekleştirmek için kesinlikle mükemmel bir yer. Ruben'den (Amorim) birçok şey öğrenmeye ve takım arkadaşlarımla ilişkilerimi güçlendirerek hep birlikte başarıya ulaşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Dev bonservisle Premier Lig'e! Transfer resmen açıklandı: Sabırsızlanıyorum - 2. Resim

87 MAÇTA 39 GOL

Avusturya'nın Liefering, Salzburg takımları ve Almanya temsilcisi Leipzig'da forma giyen 22 yaşındaki santrfor, Leipzig'de 87 maçta 39 gol kaydetti. 41 kez Slovenya Milli Takımı formasını giyen Sesko, 16 defa fileleri havalandırdı.

