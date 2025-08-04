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Hepsi 7 numara giyiyordu! Manchester United'dan 3 efsanesine yasak geldi: Olay kararın nedeni...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hepsi 7 numara giyiyordu! Manchester United&#039;dan 3 efsanesine yasak geldi: Olay kararın nedeni...
Futbol, Manchester United, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Eric Cantona, Lisans, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Premier Lig devi Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun da aralarında bulunduğu 3 efsane futbolcunun adının formalara yazılmamasına karar verdi. Çok konuşulacak yasak, Old Trafford'daki kulüp mağazasında sergilenen tabelanın sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıktı.

SPOR SERVİSİ -Manchester United taraftarları, yeni sezon formalarını satın almak için Old Trafford'da bulunan kulüp mağazasına gittiklerinde büyük bir şokla karşılaştılar. İngiliz devinde forma giyen 3 ikonik oyuncunun adı, "Kırmızı Şeytanlar" lakaplı kulübün yeni formalarında yer alamayacak.

Hepsi 7 numara giyiyordu! Manchester United'dan 3 efsanesine yasak geldi: Olay kararın nedeni... - 1. Resim

BECKHAM, CANTONA VE RONALDO'YA LİSANS KISITLAMASI

Simon Lloyd isimli United taraftarının sosyal medyada paylaştığı mesaja göre; Manchester United'ın forma baskı politikasını anlatan tabelada, "lisans kısıtlamaları" nedeniyle Eric Cantona, David Beckham ve Cristina Ronaldo'yu formalara basamıyoruz" ifadesi yer alıyor.

 

MANCHESTER UNITED YÖNETİMİ DOĞRULADI

Premier Lig temsilcisi, söz konusu oyuncuların kendi imaj haklarına sahip olduğu için kulüp mağazasında satılan formalara bu isimlerin basılamayacağını doğruladı. Ayrıca bu politikanın yeni olmadığı, birkaç yıldır yürürlükte olduğu belirtildi.

Hepsi 7 numara giyiyordu! Manchester United'dan 3 efsanesine yasak geldi: Olay kararın nedeni... - 2. Resim
Eric Cantona

21 KUPA KAZANDILAR

Manchester United'de 7 numaralı formayı giyen 3 efsane Beckham (1993-2003), Cantona (1992-1997) ve Ronaldo (2003-2009 ve 2021-2022), İngiliz temsilcisinde görev yaptıkları süre boyunca toplam 21 kupa kazanma başarısı gösterdiler.

Hepsi 7 numara giyiyordu! Manchester United'dan 3 efsanesine yasak geldi: Olay kararın nedeni... - 3. Resim
David Beckham

BİR YASAK DA REAL MADRID'DEN

Öte yandan bu yasağa koyan tek kulüp Manchester United değil. Real Madrid'in, geçtiğimiz yıl David Beckham ve Cristiano Ronaldo gibi eski futbolcularının isimlerinin yeni formalarda yer almasını yasakladığı bildirilmişti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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