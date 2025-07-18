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Altay Bayındır için ayrılık sinyali! Manchester United yeni kaleci peşinde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Altay Bayındır için ayrılık sinyali! Manchester United yeni kaleci peşinde
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manchester United, Andre Onana'nın sakatlığı sonrası kaleye takviye yapmak için Senne Lammens’i gündemine aldı. Altay Bayındır’ın ayrılığı gündemde.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, kaleci rotasyonunda önemli bir değişime hazırlanıyor. Sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak Andre Onana'nın yokluğunda kaleyi koruması beklenen Altay Bayındır için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Altay Bayındır için ayrılık sinyali! Manchester United yeni kaleci peşinde - 1. Resim

Talksport'un haberine göre, Manchester United yönetimi Belçika ekibi Antwerp'in 23 yaşındaki file bekçisi Senne Lammens ile ilgileniyor. Kırmızı-şeytanlar, genç kaleci için ilk temasları gerçekleştirdiği aktarıldı.

Altay Bayındır için ayrılık sinyali! Manchester United yeni kaleci peşinde - 2. Resim

A Milli Takım kaleci havuzunda yer alan ve gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nda kadroda olmak isteyen 27 yaşındaki kalecinin, düzenli forma şansı bulabileceği bir kulübe transfer olabileceği konuşuluyor.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Altay'ın, Manchester United ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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