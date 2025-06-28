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Chelsea ve Manchester United, Emiliano Martinez için karşı karşıya!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Chelsea ve Manchester United, Emiliano Martinez için karşı karşıya!
Chelsea, Manchester United, Aston Villa, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Chelsea, kaleci arayışında Aston Villa'nın Arjantinli yıldızı Emiliano Martinez'e 52,5 milyon euro teklif etti. Manchester United da transfer için pusuda.

Premier Lig'de yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Chelsea, güvenilir bir isimle eldivenleri emanet etmek istiyor. İngiliz ekibinin, Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez için yaklaşık 52,5 milyon euro değerinde teklif sunduğu belirtildi. 

Chelsea ve Manchester United, Emiliano Martinez için karşı karşıya! - 1. Resim

Mirror'da yer alan habere göre, teknik direktör Enzo Maresca, kalede istikrar arayışında Martinez'i listenin ilk sırasına yerleştirdi. Mavi-beyazlılar, Robert Sanchez ve Filip Jorgensen'den beklenen verimi alamayınca rota tecrübeli file bekçisine çevrildi.

Aston Villa cephesinde ise Premier Lig'in Finansal Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) nedeniyle oyuncu satışına sıcak bakıldığı ifade ediliyor. 

Chelsea ve Manchester United, Emiliano Martinez için karşı karşıya! - 2. Resim

MANCHESTER UNİTED DA DEVREDE

Transferde yalnızca Chelsea değil, Manchester United da Martinez için devreye girdi. Güney Amerika basınına göre, 32 yaşındaki kaleci Old Trafford'da forma giymeye sıcak bakıyor. Ancak teknik direktör Ruben Amorim, kaleci transferini öncelikler arasında görmediği iddia edildi. 

Chelsea ve Manchester United, Emiliano Martinez için karşı karşıya! - 3. Resim

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in şampiyonluğunda başrol oynayan Emiliano Martinez, Aston Villa formasıyla geride kalan sezonda 53 maça çıktı, bu karşılaşmaların 16'sında kalesini gole kapatırken, toplamda 61 gole engel olamadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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