Chelsea ve Manchester United, Emiliano Martinez için karşı karşıya!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Haziran 2025 17:47 - Güncelleme: 28 Haziran 2025 17:47 - Güncelleme:

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Chelsea, kaleci arayışında Aston Villa'nın Arjantinli yıldızı Emiliano Martinez'e 52,5 milyon euro teklif etti. Manchester United da transfer için pusuda.

Premier Lig'de yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Chelsea, güvenilir bir isimle eldivenleri emanet etmek istiyor. İngiliz ekibinin, Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez için yaklaşık 52,5 milyon euro değerinde teklif sunduğu belirtildi. İlgili Haber Türk okçuluğu masaya yatırıldı! Gençlerin ilgisi daha da artıyor Mirror'da yer alan habere göre, teknik direktör Enzo Maresca, kalede istikrar arayışında Martinez'i listenin ilk sırasına yerleştirdi. Mavi-beyazlılar, Robert Sanchez ve Filip Jorgensen'den beklenen verimi alamayınca rota tecrübeli file bekçisine çevrildi. Aston Villa cephesinde ise Premier Lig'in Finansal Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) nedeniyle oyuncu satışına sıcak bakıldığı ifade ediliyor. MANCHESTER UNİTED DA DEVREDE Transferde yalnızca Chelsea değil, Manchester United da Martinez için devreye girdi. Güney Amerika basınına göre, 32 yaşındaki kaleci Old Trafford'da forma giymeye sıcak bakıyor. Ancak teknik direktör Ruben Amorim, kaleci transferini öncelikler arasında görmediği iddia edildi. 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in şampiyonluğunda başrol oynayan Emiliano Martinez, Aston Villa formasıyla geride kalan sezonda 53 maça çıktı, bu karşılaşmaların 16'sında kalesini gole kapatırken, toplamda 61 gole engel olamadı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran