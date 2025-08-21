TFF 1'inci Lig'de 3'üncü haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında 22 Ağustos, 23 Ağustos, 24 Ağustos ve 25 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarda düdük çalacak yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı.
TFF 1'İNCİ LİG'DE 3'ÜNCÜ HAFTANIN HAKEMLERİ
22 Ağustos Cuma
21.30 Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyerspor: Ayberk Demirbaş
23 Ağustos Cumartesi
16.30 Bandırmaspor-Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen
19.00 Esenler Erokspor-Serikspor: Hakan Ülker
21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor: Seyfettin Alper Yılmaz
21.30 Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor: Yusuf Ziya Gündüz
24 Ağustos Pazar
19.00 Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor: Burak Olcar
19.00 Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Raşit Yorgancılar
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Özbelsan Sivasspor: Ümit Öztürk
21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: Muhammed Selim Özbek
25 Ağustos Pazartesi
21.30 İstanbulspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi