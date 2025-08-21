MHK açıkladı: Süper Lig'de haftanın hakemleri
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında 22 Ağustos, 23 Ağustos, 24 Ağustos ve 25 Ağustos tarihlerinde oyananacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 3'üncü hafta heyecanı, 22 Ağustos Cuma akşamı başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), haftanın maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa müsabakaları, Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelenmişti. Süper Lig'de 3'üncü haftanın hakemleri şöyle:
22 Ağustos Cuma
21.30 Fatih Karagümrük - Göztepe: Batuhan Kolak
23 Ağustos Cumartesi
21.30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
21.30 Fenerbahçe - Kocaelispor: Mehmet Türkmen
24 Ağustos Pazar
19.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Ali Yılmaz
21.30 Kayserispor - Galatasaray: Alper Akarsu
25 Ağustos Pazartesi
21.30 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş