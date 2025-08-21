Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MHK açıkladı: Süper Lig'de haftanın hakemleri

MHK açıkladı: Süper Lig'de haftanın hakemleri

MHK açıkladı: Süper Lig&#039;de haftanın hakemleri
Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında 22 Ağustos, 23 Ağustos, 24 Ağustos ve 25 Ağustos tarihlerinde oyananacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 3'üncü hafta heyecanı, 22 Ağustos Cuma akşamı başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), haftanın maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa müsabakaları, Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelenmişti. Süper Lig'de 3'üncü haftanın hakemleri şöyle: 

22 Ağustos Cuma
21.30 Fatih Karagümrük - Göztepe: Batuhan Kolak

23 Ağustos Cumartesi
21.30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
21.30 Fenerbahçe - Kocaelispor: Mehmet Türkmen

24 Ağustos Pazar
19.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Ali Yılmaz
21.30 Kayserispor - Galatasaray: Alper Akarsu

25 Ağustos Pazartesi
21.30 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

Norveç'ten İsrail'e tarihi tavır: Milli maç geliri Gazze'ye bağışlanacak
İsrail'e tarihi tavır: Milli maç geliri Gazze'ye gidecek
Galatasaray'a transferi tarihe geçmişti! Napoli açıkladı: Osimhen'e çılgın teklif ortaya çıktı
G.Saray'ın ödediği rekor parayı unutun!
Süper Lig'de flaş "stat" kararı! Eyüpspor'dan "4 büyükler" ile oynayacağı maçlar için açıklama
Süper Lig'de flaş karar! 4 büyük maç için adres belli oldu
Beşiktaş'tan TFF'ye çıkarma! VAR'da o görüntüleri izlediler: MHK kabul etti
Adalı'dan TFF'ye çıkarma! VAR'da izlediler: MHK kabul etti
Fenerbahçe'de 8'inci transfer! Meksikalı yıldız imzaya geliyor: İşte sözleşme detayları...
F.Bahçe'de 8'inci transfer: Sözleşme detayları...
İmzayı attı, gerçek ortaya çıktı! Trabzonspor'un yeni transferine 4 maç ceza
İmzayı attı, gerçek ortaya çıktı! Yeni transfere 4 maç ceza
