Başkent Ankara, 2025 yazında yetersiz yağışlar ve artan su tüketimi nedeniyle ciddi bir su kriziyle karşı karşıya. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), barajlardaki doluluk oranlarını paylaşarak vatandaşları su tasarrufuna çağırıyor. İşte Ankara baraj doluluk oranı 21 Ağustos 2025! Çamlıdere, Eğrekkaya ve Kesikköprü su seviyesi yüzde kaç?

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI 21 AĞUSTOS 2025!

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından 20 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan verilere göre kente su sağlayan barajların toplam doluluk oranı yüzde 19,42, aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 8,52 seviyesine geriledi.

Bu oranlar, geçen yılın aynı döneminde sırasıyla yüzde 39,41 ve yüzde 31,21 olarak ölçülmüştü, bu da su seviyelerinde ciddi bir düşüş olduğunu gösteriyor.

ÇAMLIDERE, EĞREKKAYA VE KESİKKÖPRÜ SU SEVİYESİ YÜZDE KAÇ?

ASKİ’nin 20 Ağustos 2025 verilerine göre Ankara’nın su ihtiyacını karşılayan başlıca barajlarda su oranı şöyle:

Çamlıdere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 19,37

Eğrekkaya Barajı’nda yüzde 27,41

Kurtboğazı Barajı’nda yüzde 14,05

Kesikköprü Barajı’nda yüzde 16,84

Çubuk-2’de yüzde 10,67

Akyar’da yüzde 20,16

Peçenek’te yüzde 14,04