İzmir Baraj Doluluk Oranları: İzmir’in kaç günlük suyu kaldı?
İzmir’de yaz aylarının etkisiyle barajlardaki doluluk oranları kritik seviyelere indi. Kentin içme suyunun büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 6,71’e kadar geriledi. Vatandaşlar İzmir baraj doluluk oranlarını araştırırken aynı zamanda İzmir’in kaç günlük suyu kaldı merak ediliyor.
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, “Barajlardaki rezerv bir yıllık ihtiyacın altına düştüyse su bitiyor demektir.'' uyarısında bulundu.
İZMİR'İN KAÇ GÜNLÜK SUYU KALDI?
İzmir’de yaz aylarının kurak geçmesi ve yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle barajlardaki su seviyelerinde dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor. Kentin su ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranlarının azalması, “İzmir’in kaç günlük suyu kaldı?” sorusunu gündeme getirdi.
Uzmanlar, mevcut tüketim oranı ve barajlardaki su seviyeleri dikkate alındığında şehrin su rezervinin kritik seviyelere gerilediğini belirtiyor. Mevcut durumda İzmir'in sadece 40 günlük suyu kaldığı ifade edildi.
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI
İzmir’in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü sağlayan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Kavaklıdere barajlarında doluluk oranları her geçen gün azalıyor. Kentin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı’ndaki su miktarı kritik seviyelere yaklaşırken, diğer barajlarda da benzer bir tablo dikkat çekiyor.
Meteoroloji verilerine göre son dönemde yağışların yetersiz kalması, baraj doluluk oranlarını olumsuz etkiledi. İZSU tarafından yapılan açıklamalarda, İzmir’in su ihtiyacını karşılayabilmesi için yağışların artmasının yanı sıra vatandaşların da bilinçli tüketim konusunda daha duyarlı olması gerektiği ifade ediliyor.
|BARAJ ADI
|Güzelhisar Barajı
|Balçova Barajı
|Gördes Barajı
|Tahtalı Barajı
|Ürkmez Barajı
|Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı
|Son Güncelleme Tarihi
|20.08.2025
|20.08.2025
|20.08.2025
|20.08.2025
|20.08.2025
|20.08.2025
|Son Su Durumu
|Göl su yükseltisi(m)
|93,85
|121,21
|204,00
|38,95
|27,45
|11,54
|Toplam su hacmi (m³)
|90.692.000
|1.750.000
|15.500.000
|38.850.000
|954.000
|723.000
|Kullanılabilir su hacmi (m³)
|78.732.000
|1.613.000
|0
|19.250.000
|579.000
|223.000
|Aktif Doluluk Oranı (%)
|54,91
|21,16
|0,00
|6,71
|7,02
|1,39
|Bir Önceki Yıla Ait Su Durumu
|Göl su yükseltisi (m)
|99,46
|129,84
|213,84
|45,88
|31,97
|13,65
|Toplam su hacmi (m³)
|115.648.000
|3.197.000
|42.340.000
|78.184.000
|1.993.000
|3.390.000
|Kullanılabilir su hacmi (m³)
|103.688.000
|3.060.000
|26.840.000
|58.584.000
|1.618.000
|2.890.000
|Aktif Doluluk Oranı (%)
|72,31
|40,15
|5,46
|20,41
|19,61
|18,06
|Minimum
|Göl su yükseltisi (m)
|63,00
|101,00
|204,00
|31,00
|23,00
|11,20
|Göl Hacmi (m³)
|11.960.000
|137.000
|15.500.000
|19.600.000
|375.000
|500.000
|Maksimum
|Göl su yükseltisi (m)
|107,00
|146,00
|268,20
|60,50
|46,63
|19,80
|Göl Hacmi (m³)
|155.350.000
|7.759.000
|453.380.000
|306.650.000
|8.625.000
|16.500.000
|Kullanılabilir göl su hacmi (m³)
|143.390.000
|7.622.000
|434.780.000
|287.050.000
|8.250.000
|16.000.000