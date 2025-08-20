Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir Baraj Doluluk Oranları: İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?

İzmir Baraj Doluluk Oranları: İzmir’in kaç günlük suyu kaldı?


Güncelleme:
İzmir Baraj Doluluk Oranları: İzmir’in kaç günlük suyu kaldı?
Haberler

İzmir’de yaz aylarının etkisiyle barajlardaki doluluk oranları kritik seviyelere indi. Kentin içme suyunun büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 6,71’e kadar geriledi. Vatandaşlar İzmir baraj doluluk oranlarını araştırırken aynı zamanda İzmir’in kaç günlük suyu kaldı merak ediliyor.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, “Barajlardaki rezerv bir yıllık ihtiyacın altına düştüyse su bitiyor demektir.'' uyarısında bulundu.

İzmir Baraj Doluluk Oranları: İzmir’in kaç günlük suyu kaldı? - 1. Resim

İZMİR'İN KAÇ GÜNLÜK SUYU KALDI?

İzmir’de yaz aylarının kurak geçmesi ve yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle barajlardaki su seviyelerinde dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor. Kentin su ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranlarının azalması, “İzmir’in kaç günlük suyu kaldı?” sorusunu gündeme getirdi.

Uzmanlar, mevcut tüketim oranı ve barajlardaki su seviyeleri dikkate alındığında şehrin su rezervinin kritik seviyelere gerilediğini belirtiyor. Mevcut durumda İzmir'in sadece 40 günlük suyu kaldığı ifade edildi.

İzmir Baraj Doluluk Oranları: İzmir’in kaç günlük suyu kaldı? - 2. Resim

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

İzmir’in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü sağlayan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Kavaklıdere barajlarında doluluk oranları her geçen gün azalıyor. Kentin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı’ndaki su miktarı kritik seviyelere yaklaşırken, diğer barajlarda da benzer bir tablo dikkat çekiyor.

Meteoroloji verilerine göre son dönemde yağışların yetersiz kalması, baraj doluluk oranlarını olumsuz etkiledi. İZSU tarafından yapılan açıklamalarda, İzmir’in su ihtiyacını karşılayabilmesi için yağışların artmasının yanı sıra vatandaşların da bilinçli tüketim konusunda daha duyarlı olması gerektiği ifade ediliyor.

BARAJ ADIGüzelhisar BarajıBalçova BarajıGördes BarajıTahtalı BarajıÜrkmez BarajıAlaçatı Kutlu Aktaş Barajı
Son Güncelleme Tarihi20.08.202520.08.202520.08.202520.08.202520.08.202520.08.2025
Son Su DurumuGöl su yükseltisi(m)93,85121,21204,0038,9527,4511,54
Toplam su hacmi (m³)90.692.0001.750.00015.500.00038.850.000954.000723.000
Kullanılabilir su hacmi (m³)78.732.0001.613.000019.250.000579.000223.000
Aktif Doluluk Oranı (%)54,9121,160,006,717,021,39
Bir Önceki Yıla Ait Su DurumuGöl su yükseltisi (m)99,46129,84213,8445,8831,9713,65
Toplam su hacmi (m³)115.648.0003.197.00042.340.00078.184.0001.993.0003.390.000
Kullanılabilir su hacmi (m³)103.688.0003.060.00026.840.00058.584.0001.618.0002.890.000
Aktif Doluluk Oranı (%)72,3140,155,4620,4119,6118,06
MinimumGöl su yükseltisi (m)63,00101,00204,0031,0023,0011,20
Göl Hacmi (m³)11.960.000137.00015.500.00019.600.000375.000500.000
MaksimumGöl su yükseltisi (m)107,00146,00268,2060,5046,6319,80
Göl Hacmi (m³)155.350.0007.759.000453.380.000306.650.0008.625.00016.500.000
Kullanılabilir göl su hacmi (m³)143.390.0007.622.000434.780.000287.050.0008.250.00016.000.000




