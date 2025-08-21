Norveç'ten İsrail'e tarihi tavır: Milli maç geliri Gazze'ye bağışlanacak

Norveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "11 Ekim'de Oslo şehrindeki Ullevaal Stadı'nda İsrail ile oynanacak müsabakadan elde edilecek bilet geliri insani yardım amacıyla Gazze'ye gönderilecek" denildi.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu karşılaşmasının bilet satışlarının 25 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi.

"GAZZE'DE YAŞANAN İNSANİ ACIYA KİMSE KAYITSIZ KALAMAZ"

Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness, "Ne biz ne de diğer kuruluşlar, Gazze'deki sivil halkın uzun süredir maruz kaldığı insani acılara ve orantısız saldırılara kayıtsız kalabilir. İsrail, FIFA ve UEFA'nın müsabakalarının bir parçası ve bununla başa çıkmalıyız. Ancak maçtan elde edilecek geliri, Gazze'de her gün hayat kurtaran ve sahada aktif acil yardım çalışmaları yürüten bir insani yardım kuruluşuna bağışlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.