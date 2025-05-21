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Fenerbahçe'den suç duyurusu! Ali Koç'un dernek bastığı iddia edilmişti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den suç duyurusu! Ali Koç&#039;un dernek bastığı iddia edilmişti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne yaptığı ziyaretin görüntüleri sızdı, ortalık karıştı. Sarı-lacivertli yönetimden jet cevap geldi.

Fenerbahçe’de seçim öncesi tansiyon bir kez daha yükseldi. Başkan Ali Koç’un, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Gönüllüleri Derneğine gerçekleştirdiği ziyaretin kamera kayıtları sosyal medyada gündem olurken, kulüpten açıklama geldi.

Fenerbahçe'den suç duyurusu! Ali Koç'un dernek bastığı iddia edilmişti - 1. Resim

Görüntülerin kamuoyuna sızmasının ardından, ziyaret sırasında yaşananlarla ilgili daha önce farklı iddialar ortaya atılmıştı. 

Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç’un yer aldığı görüntülerin bağlamından koparılarak ve kesilerek servis edildiğini belirtti. 

Fenerbahçe'den suç duyurusu! Ali Koç'un dernek bastığı iddia edilmişti - 2. Resim

Fenerbahçe Kulübü ise görüntülerle ilgili şu açıklamayı yaptı;

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç’un, daha önce duyurusunu yaptığımız üzere gerçekleştirdiği bir dernek merkezi ziyaretine ilişkin kamera görüntüleri, bağlamından koparılmış şekilde, hukuk dışı yollarla kamuoyuna servis edilmiştir. Tehdit iftirasını meşrulaştırmak adına, söz konusu görüntülerin giriş ve çıkış anının kesilerek, bütünlüğünden uzaklaştırılmış şekilde algı oluşturma amacıyla paylaşılması, açık bir manipülasyon çabasıdır. Bu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacak; tarafımızca suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, bu açıklamanın yapıldığı an itibarıyla, gerçeklerin ortaya çıkması adına söz konusu ziyarete ilişkin girişten çıkışa kadar olan tüm kaydın kesintisiz yayınlanmasına tarafımızca onay verildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Kendilerine "Fenerbahçe Derneği" adını veren bir oluşumun, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı’na ait görüntüleri manipülasyona açık bir biçimde kamuoyuyla paylaşmasını, büyük Fenerbahçe camiamızın takdirine bırakıyoruz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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