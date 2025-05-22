Ali Koç ile Aziz Yıldırım bir araya geldi! Fenerbahçe'den ilk açıklama

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile efsane başkan Aziz Yıldırım, sabah saatlerinde bir araya geldi. Sarı-lacivertli kulüp, ikili arasında ne konuşulduğu merak edilen kritik zirveye dair resmi siteden açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile bir önceki başkan Aziz Yıldırım, kulüp gündemine dair toplantı yaptı. Görüşmede Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu da yer aldı.

"NEZAKET ZİYARETİ"

Sarı-lacivertli kulüp, "Bilgilendirme" başlığı ile resmi internet sitesinden şu açıklamayı yayımladı: