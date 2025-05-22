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Ali Koç ile Aziz Yıldırım bir araya geldi! Fenerbahçe'den ilk açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ali Koç ile Aziz Yıldırım bir araya geldi! Fenerbahçe&#039;den ilk açıklama
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile efsane başkan Aziz Yıldırım, sabah saatlerinde bir araya geldi. Sarı-lacivertli kulüp, ikili arasında ne konuşulduğu merak edilen kritik zirveye dair resmi siteden açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile bir önceki başkan Aziz Yıldırım, kulüp gündemine dair toplantı yaptı. Görüşmede Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu da yer aldı.

Ali Koç ile Aziz Yıldırım bir araya geldi! Fenerbahçe'den ilk açıklama - 1. Resim

"NEZAKET ZİYARETİ"

Sarı-lacivertli kulüp, "Bilgilendirme" başlığı ile resmi internet sitesinden şu açıklamayı yayımladı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.

Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe’mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle görüşme sona ermiştir."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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